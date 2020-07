MOTIVATORKA

Sprejmite situacijo, osvobodite čustva, začutite radost

Danes svetovno znana duhovna učiteljica in redna gostja Oprahine oddaje Fix my life – Popravi moje življenje – je tudi sama doživela mnoge padce. Ločena temnopolta mati treh otrok je zaslovela s prvo knjigo, a nato bankrotirala, zaradi raka izgubila hčerko in bila nekaj časa celo brezdomka. Znova se je postavila na noge prav z duhovnimi tehnikami, spoznanji in trudom, ki jih predaja naprej v svojih oddajah in knjižnih uspešnicah.