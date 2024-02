Sprejeli so najtežjo odločitev v sedmih letih ustvarjanja (Suzy)

Skupina Bomb Shell je sprejela najtežjo odločitev v sedmih letih glasbenega ustvarjanja. Člani skupine so namreč te dni oboževalce presenetili z odločitvijo, da si bodo vzeli premor. »Prišli smo do točke, ko se moramo odločiti, kako nadaljevati glasbeno pot. Vzeli si bomo čas, da premislimo, kaj želimo doseči kot skupina in kot posamezniki ter kako želimo izraziti svojo glasbo,« so sporočili.

Oglasila se je tudi njihova pevka Petra Zore, ki smo jo bolje spoznali v oddaji Znan obraz ima svoj glas. »Imamo ogromno spominov – od tega, da smo začeli kot cover band, do tega, da imamo za sabo dva albuma in lepe dosežke na festivalih. Kaj bo naprej, še sami ne vemo,« je povedala.

Glasbeniki bodo prav tako manj aktivni na družabnih omrežjih. »Vaša ljubezen in podpora sta za nas izjemno pomembni. Hvala, ker ste bili del naše glasbene poti. Bodite potrpežljivi in se veselite ponovnega snidenja, ko in če bomo skupaj spet pripravljeni stopiti na oder in deliti svojo prenovljeno glasbo z vami,« so še sporočili oboževalcem.