Športnice pred fotografskim objektivom: Zasijale so v vsej svoji ženstvenosti (Suzy)

Kadar ne osvajajo nazivov in medalj, se te vrhunske športnice odlično znajdejo v manekenski vlogi. Prepričani smo, da bi se lahko po koncu profesionalne kariere uveljavile tudi v modnem svetu.

Nika Križnar, zlata olimpijka in prva slovenska smučarska skakalka, ki je osvojila veliki kristalni globus za zmago v svetovnem pokalu, je Zlatarno Celje navdihnila s svojo lepoto in predanostjo športu, v katerem je tako uspešna. Je ženska z edinstvenim žarom, zato so jo tudi izbrali za obraz leta 2024.

Smučarka Ana Bucik se odlično znajde v vlogi modela. Pred nekaj leti je posnela izjemno zapeljive fotografije za Liscino kampanjo in dokazala, da bi lahko brez težav zamenjala poklic.

Tina Maze se je pred objektivi modnih fotografov večkrat izkazala kot prava profesionalka. Pozirala je že v pancarjih in spodnjem perilu, prav tako je oblikovala svojo kolekcijo nakita, pred trinajstimi leti pa je postala celo Armanijev model. »Za športnico je to posebna stvar in zelo zanimiva izkušnja,« je nekoč povedala.

Najboljša plezalka na svetu Janja Garnbret se je lani prvič preizkusila kot model in krasila naslovnico revije, namenjene mlajšim ženskam, sicer pa nas s svojo ženstvenostjo že nekaj let navdušuje v kampanjah za različne znamke, s katerimi sodeluje.

Obraz blagovne znamke Lencia je pred tremi leti postala tudi ena najlepših slovenskih športnic, biatlonka Anamarija Lampič, ki se je z lahkoto prelevila v občudovano lepotico.