Šport ga ohranja mladega

Trdo delo se nekoč že obrestuje, česar se še kako dobro zaveda pevec skupine Victory Miki Vlahovič. Ta se je v zadnjem času znebil kar lepega števila kilogramov in se posvetil športu, ki je zaznamoval njegovo mladost, saj je bil Miki kar deset let predan namiznemu tenisu, v katerem je bil tudi prvak. Vedno pa je rad odigral tudi kakšno partijo tenisa, in še danes pove, da je sinu Marku, nekdanjemu hokejistu, prav on položil šport v zibelko.

Štiriinpetdesetletni pevec sicer prizna, da nima več toliko kondicije kot nekoč, a se pri športnih aktivnostih vedno trudi po najboljših močeh. Prijateljem in domačim je pred dnevi dokazal, da je iz pravega testa – v enem dnevu je namreč odigral teniški turnir, plaval v morju in kolesaril.

»Pa saj sem šel čisto v rože,« se pošali Miki, ki mu prijatelji laskajo, da že dolgo ni bil videti tako mladostno.