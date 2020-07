Sporočilo ob luninem mrku …

Zdaj je čas, da še posebno usmerite pozornost na navdihe, ki jih prejemate, saj ustvarjanje zahteva občutljivost za potrebe stvaritve. Če razumete, da ima stvaritev svojo lastno zavest, morate biti pripravljeni delati tako, da boste zadovoljili potrebe stvaritve, in ne sebe, ter na ta način napolnili svoje delo z magijo, življenjem in čudežem.



Pred vami je izjemno ustvarjalen čas, ko se je treba osredotočati in ustvariti resnične čudeže v svojem življenju. Da pa bi se ti udejanjili, morate najprej odpustiti staro. Vse lekcije, ki ste jih bili deležni v preteklih mesecih, se ne nanašajo nujno na delo, s katerim si služite denar, ampak prej na delo, ki ga ljubite. Morda posel, ki ga začenjate, projekt ali zamisel. Kar koli … morda bo treba narediti korak nazaj in pogledati, kaj vse se vam v tem trenutku dogaja.



Čas je za boj … za boj zase, za svoje ozemlje, svoje ljubljene osebe in svoja prepričanja – a ne bojujte se slepi. Odprite srce in poglejte v ozadje. Kakšno življenje si želite zase? Ali ga živite? Kako si lahko zagotovite, da si vsak dan ustvarjate tako življenje? Odločite se in prevzemite lastništvo nad svojim življenjem že danes. Edine omejitve, ki jih imate, so v vašem umu. Odločite se, kako jih boste sprostili, tvegajte in vstanite v svoji moči. To je čas za veliko širitev sebe. Nova iskra božanskosti je bila zasajena, in ko to seme raste, bo tudi vaša zavest doživela veliko spremembo in širitev. To je tudi dober čas za zapisovanje svojih zamisli. Zdaj vendar res veste, česa nočete več, je res?



Pred vami se odpira obdobje, da poskrbite za svoj dom, finance, zdravje in splošno stabilnost ter varnost v svojem življenju. Je obdobje skrbi za zemljo, za osebno rast, da končno zlezete iz svoje lastne teme v luč in tako pomagate tudi svetu na poti vstajenja. Vedite, da ko bodo ta področja stabilna in varna, bo vaša rodovitna zemlja pripravljena za ustvarjanje česar koli in vsega, kar si želite v življenju. Ne pozabite na spoštovanje, ponižnost in hvaležnost, ko uživate ta veseli del naravnega ciklusa.