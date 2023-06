Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Pomirite se in ne hitite, saj vas nastala situacija uči veliko več, kot si mislite. Učite se lekcije, ki je pomembna tudi za obstoj in življenje na globalni ravni. Zdaj se ena vrata vašega delovanja zapirajo, a vedite, da se odpirajo druga. Ne dvomite, ker globoko v sebi čutite, da bodo ta za vas bolj prava, saj boste zaradi nastale situacije, ki vas je pahnila v iskanje drugačne poti, lahko začeli nov projekt, ki bo resnično odprl vrata obilju in povzročil, da vam zapoje srce.

Ne izgubite se v trenutni situaciji, ampak delujte v skladu s sabo. Vsi strahovi se zdaj manifestirajo podvojeno in pospešeno, zato prenehajte kreirati 'kaj pa če', ampak se pripravite na čudovite nove priložnosti.

Še enkrat se zazrite vase in poglejte, kaj potrebujete in kakšna je vaša globoka notranja želja. Kar nosite v notranjosti, se odraža v vašem zunanjem svetu. Želite si, da bi naredili ta korak in skočili v povsem neznano, morda tudi osebi, na katero že nekaj dni mislite, povedali, kaj čutite, a se zadržujete. Če dobro razmislite … Kaj lahko izgubite? Ste razmišljali, da vse, kar imate v resnici, ste vi? Dokler ne izgubite sebe, imate vse. Zato se ne izgubite v trenutni situaciji, ampak delujte v skladu s sabo. Vsi strahovi se zdaj manifestirajo podvojeno in pospešeno, zato prenehajte kreirati 'kaj pa če', ampak se pripravite na čudovite nove priložnosti, na preizkušnje in izzive. V nekaj tednih boste videli, kako osupljivo, pustolovsko in vznemirljivo bo postalo vaše življenje. Pomembno je samo, da prisluhnete notranjemu glasu, ko vam ta govori. Zaupajte svoji intuiciji in tistemu, kar čutite v svoji notranjosti. Morda zdaj tudi veliko razmišljate o lepoti ljubljenja, o harmoniji in ravnovesju, pa vendar morate razumeti, da vsega tega ne morete dobiti in spraviti v realnost, če ne dosegate tega najprej v sebi. Zato nehajte soditi, nehajte primerjati, nehajte analizirati, samo čutite in bodite ... Vstopite v trenutek brezčasnosti. Ta očitna in preprosta ideja, ki vam že nekaj časa prihaja v misli, prihaja z razlogom, da pogledate in si drznite. Odprite vrata, pred katerimi ste se ustavili, in poglejte … Vidite? No, potem je čas za korak.