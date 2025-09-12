Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ko se zrak zaostri in september razpira vrata notranje jeseni, ni več poti nazaj v iluzijo, ki ste jo hranili kot varnostno mrežo – zdaj vam ta mreža drsi izpod nog, da ostanete v zraku, v prostoru med tem, kar ste bili, in tem, kar morate postati. Resnica stopa v ospredje, ne kot nežna sapica, temveč kot kraljica, ki zavzame svoj prestol – brez milosti, a z zavedanjem, da šele v tem kraljestvu lahko zares zadihate.

Odnosi pokažejo svoje resnične obraze. Nekateri se obrnejo stran, ker ne prenesejo svetlobe, ki razkriva, drugi vam bodo pogledali naravnost v oči – in ostali. Prekinitve ne izhajajo iz jeze, temveč iz zrelosti. Iz spoznanja, da ne morete več vlagati v nekaj, kar vam ničesar ne vrača. Nekatere zgodbe bodo odšle tiho, druge z grmenjem. A vsaka bo za sabo pustila ključ do tega, kdo ste zdaj, ko ne igrate več. Mrk je odprl razpoke in skoznje zdaj pronica resnica – tista, ki je predolgo čakala, da si jo priznate.

Nekatere zgodbe bodo odšle tiho, druge z grmenjem. A vsaka bo za sabo pustila ključ do tega, kdo ste zdaj, ko ne igrate več.

V vašem srcu se sestavlja bilanca: komu ste preveč dajali? Kje ste se izdali? Kje ste požirali besede, ki bi morale biti izrečene? Zdaj vas bodo obiskale – kot resnica, ki ima lastni časovni pas in pride, ko je prostor pripravljen. In vi ste zdaj pripravljeni. Ne, ker ste neustrašni, ampak ker ste utrujeni od neiskrenosti. In zdaj, ko je vse bolj tiho in jasno, ostanete sami s tistimi vprašanji, ki ste jih predolgo tlačili v vsakdan. Za kom se skrivate? In kaj prikrivate? So vaše besede vaše ali ste jih prevzeli, da vas ne bi kdo zapustil?

Maske, ki ste si jih nekoč nadeli, da bi preživeli, so zdaj pretežke – ne zdržijo več v svetlobi, ki prodira skozi vse razpoke vaše zgodbe. Čas razkritja ni krut, a je pošten. In v tej poštenosti ni več prostora za izgovore. Koga krivite, ko se vaše življenje ne odvija po vaši meri? Od kod bežite, ko postane pretesno, da bi občutili, kar je resnično? Zdaj ni več skrivališč. Zdaj je samo ogledalo. In tisto, kar v njem vidite, je vaš lastni obraz – brez filtrov, brez vlog, brez popravkov.