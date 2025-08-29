Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

V tem vikendu naj bo vsak trenutek možnost za notranjo poravnavo, vsak stik z drugimi možnost za jasnost, vsak pogovor možnost za čisto besedo, brez prikritih namenov, brez starih igranj, le za resnico, naj bo še tako tiha. Če ne vemo, kaj storiti, kako odgovoriti, kako naprej, se ne odločajmo iz glave, vprašajmo srce, kako težko je, kako se počuti v tem razmerju, tej situaciji, vlogi.

Če je težko, nimamo kaj tehtati, le pogledati in povedati – najprej sebi, potem svetu. Koliko ste pripravljeni stopiti iz ega, iz vloge, pričakovanj? Koliko ste pripravljeni pogledati v oči svojim odločitvam in reči: »Da, to sem bil jaz. Zdaj izbiram drugače.« Zdaj se naša duša z zavestjo neba poveže z nami s frekvencami, ki ne kričijo, temveč šepetajo tistim, ki slišijo. Zdaj ni čas za zunanje zmagoslavje. To ni praznik hrupa, ambicij in dokazov. To je povabilo, da sedete, utihnete, pogledate vase in si odgovorite na vprašanje, ki je v resnici spomin. Kdo sem, ko vse zunanje ugasne?

Zdaj vas situacija uči, da prepoznate in si priznate, da ste vse življenje igrali vlogo, ki je bila pretesna, preglasna, da ste prelagali odgovornost in kazali s prstom na druge. Ogenj gori le v tistih, ki si upajo stopiti v središče svoje avtentičnosti.

Kdo sem, ko ni občinstva, ko ni vloge, ko ni odobravanja, ko ni 'všeč mi je', ko ni potrditve? Kdo sem, ko stojim pred seboj brez maske? Ali ste brez maske? Kdo ste onkraj laži? Čutite? Danes je dan, ko duša zahteva, da se spomnite, kdo ste bili, preden ste postali vse, kar ste mislili, da morate biti. Kdaj ste odšli od sebe in zakaj? Zdaj vas situacija uči, da prepoznate in si priznate, da ste vse življenje igrali vlogo, ki je bila pretesna, preglasna, da ste prelagali odgovornost in kazali s prstom na druge.

Ogenj gori le v tistih, ki si upajo stopiti v središče svoje avtentičnosti, saj je kot sonce, ki raztopi meglo samozanikanja. Svetlobne kode niso zgolj energija – so klic. Te v sebi nosijo šifro vaše resnice. In če ste pripravljeni, vas bodo aktivirale. Ne kot nenadna razsvetlitev, ampak kot tiha, notranja gotovost, ker ne morete več drugače. Resnica vam je izstavila račun. Pero na tehtnici je izmerilo lahkotnost srca. Pravica vas je našla. Kjer je bila vaša naravnanost, tam imate rezultat. Kar ste dali, ste prejeli. Niste zadovoljni? Niste krivi? Ampak tako ste kreirali.