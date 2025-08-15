Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

V času razkritja, ki ga to leto nosi s seboj kot obljubo in preizkus hkrati, vam duša ne dovoli več slepila. Ne dovoli izgovorov. Ne dopušča več, da bi ostajali tam, od koder ste že zdavnaj odšli. Zdaj pride pravica. Ne tista, ki udari, ampak tista, ki pretehta. Koliko ste pripravljeni biti to, kar ste?

Čas je za vašo moč, za odgovornost. Za vašo svetlobo. In čeprav vam bo življenje ta teden mogoče nastavilo ogledala, ki bodo bolela, je to del zdravljenja. Ko se razbije maska, ostane obraz. Ko odpade laž, pride mir. In ko umolkne potreba po potrjevanju, končno slišite svoj notranji glas. Ne bo vas vodil v popolnost. Vpeljal vas bo v resnico. In resnica vas bo vodila v ljubezen. Tisto, ki ni navezanost, ni potreba, ni drama – je stanje. Je zavedanje, da ste celi. Da ste dovolj. Da ste tukaj z razlogom. In če danes še vedno ne veste, kaj natanko pomeni 'biti jaz', ste na pravi poti. Kajti tisti, ki išče, je bližje kot tisti, ki verjame, da že ve. V tem portalu ne iščite odgovora.

V tem portalu se spomnite, da ste odgovor vi. Vaša prisotnost. Vaša jasnost. Vaš pogum, da obstanete, tudi ko vsi drugi odhajajo. Vaša odločitev, da izberete svetlobo, tudi ko bi bilo lažje utihniti. Če danes čutite, da morate kaj zaključiti, ne odlašajte.

Portal podpira vse, kar prihaja iz resnice, in zapira vse, kar je bilo zgrajeno na strahu. Zato se vprašajte, ali ste tam, kjer si vaš duh želi biti. Ali govorite, kar vaše srce res čuti? Ali ljubite iz izbire ali iz praznine? Če je kateri koli odgovor negotov, je današnji dan darilo, da začnete znova.

Ne z velikimi premiki, ampak s tiho odločitvijo, da boste od zdaj naprej bolj vi. V vsaki misli, vsakem dejanju, vsakem dotiku. Vse to pride kot spoznanje sredi noči, da vse, kar ste potiskali pod preprogo molka, zdaj vstaja in zahteva, da to pogledate v oči. Ne, da bi se zlomili, ampak da bi se sestavili drugače – bolj resnično, bolj polno, bolj vi. Takrat se zgodi čudež – portal ni več zunaj vas. Odpre se v vas. In skozi ta prostor teče tisto, kar ste že od nekdaj – svetloba, zavest, resnica.