Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Portal 8. 8. odpira vrata onkraj oči, onkraj besed, onkraj vsega, kar smo si ustvarili, da bi ubežali tišini, ki v resnici ni prazna – je polna odgovorov, ki čakajo, da jih zaslišimo. Levja vrata niso le simbol poguma, temveč povabilo, da se slečemo do kosti, resnice, da se spomnimo, kdo smo, ko odpadejo vsi naslovi, vse maske, vse vloge.

To je dan, ko duša šepeta glasneje od hrupa sveta, ko speče svetlobne kode zatrepetajo pod kožo in spomnijo vaše celice, zakaj ste prišli. Ne, da ugajate. Ne, da se dokazujete. Ne, da vam verjamejo. Prišli ste, da ste. Da ste svetloba, ki ne čaka na aplavz, temveč sveti, ker ne zna drugače. V teh dneh se odpira prostor, v katerem se iluzija topi kot sneg v soncu, vse, kar ste verjeli, da morate biti, bo postajalo pretesno, vse, kar ste skrili vase, bo iskalo pot na plan.

Duša vam ne dovoli več iger. Ne gre več, da ostajate tam, od koder ste že odšli. Ne gre več, da govorite, česar ne čutite. Ne gre več, da ljubite iz praznine. Roka pravice vas ne tehta, da bi vas kaznovala – tehta, da vam pokaže, koliko ste se oddaljili od sebe. In bolj ste si zatiskali oči, bolj jasno bo zdaj zasvetila resnica.

V teh zvezdnih Levjih vratih se odpirajo kode, ki niso nove – so prastare, le spale so v vas. Kot seme, ki čaka na svetlobo. In zdaj prihaja svetloba.

Portal 8. 8. ni zgolj energija – je ogledalo. In ko stopite vanj, ne glejte zunanjega sveta, poglejte vase in si postavite eno vprašanje: Sem tam, kjer mi duša poje? Če ne, je to vaš trenutek. Ne za revolucijo. Za vrnitev k sebi, miru, resnici. Kajti le to, kar je resnično, bo zdržalo prihodnje korake. In vse, kar ni, bo razpadlo. S hvaležnostjo, ker vas ne potrebuje več. V teh zvezdnih Levjih vratih se odpirajo kode, ki niso nove – so prastare, le spale so v vas.

Kot seme, ki čaka na svetlobo. In zdaj prihaja svetloba, ki ne pride s Soncem, temveč z zavedanjem. Z notranjo svetlobo, ki zasije, šele ko ugasnejo vse druge luči. Speče svetlobne kode se prebujajo, ne, da bi postali nekaj več, ampak da bi postali to, kar ste. In resnica je tista, ki kliče. Ne tista, s katero mahate drugim, da bi jih prepričali, temveč tista, ki se začne s tihim 'v meni ni več igre'. Čas je, da odpade vse, kar ni čisto. Pa vi, je vaše srce čisto?