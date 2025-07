Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Nekatere resnice ne pridejo z besedami, temveč s tišino, ki se razlije med dvema pogledoma kot zavesa, ki se končno umakne in razkrije oder, na katerem ste že dolgo igrali vlogo, ki ni bila vaša. Ta konec tedna ni samo prehod iz ene drame v drugo, je priprava. Na razkritje, pogled vase, streznitev.

Vse, kar ste verjeli, da je trajno, se morda maje. Vse, kar ste čutili, da vas podpira, vas zdaj izziva. Iluzije, ki so bile dolgo mehka odeja, postajajo pretežke. Ne držijo več. In odnosi kažejo svojo resnično obliko. Brez popravkov in olepševanja. Kajti tam, kjer je ljubezen resnična, ni potrebe po vlogah. In tam, kjer je bila igra, se bo zdaj scena razblinila. Morda boste razočarani. Morda presenečeni. A predvsem osvobojeni. Kajti resnica, ko pride, nima potrebe, da jo razumete – samo da jo sprejmete.

Spremembe, ki se dogajajo zdaj, iščejo temelje v pravici. Ne v maščevanju. Ne v kazni. V naravni poravnavi. Kar ni bilo vaše, bo šlo. Kar ni bilo iskreno, se bo sesulo. Kar ste vzdrževali s trudom in upanjem, a brez prisotnosti, se bo odmaknilo. In to ni konec. To je čiščenje prostora, da se lahko vrnete k sebi, k jasnosti, notranjemu stiku, pri čemer se ni treba dokazovati, samo biti. Četudi bo ta vikend razburkal vaše temelje, ne pozabite: vsaka razpoka je povabilo k novi strukturi. Morda ne boste vedeli, kaj zgraditi ali s kom.

Kar ni bilo vaše, bo šlo. Kar ni bilo iskreno, se bo sesulo. Kar ste vzdrževali s trudom in upanjem, a brez prisotnosti, se bo odmaknilo. In to ni konec. To je čiščenje prostora, da se lahko vrnete k sebi.

A vedeli boste, kje ne morete več živeti. In to je začetek. Ko resnica vstopi, ni več poti nazaj. Samo naprej k sebi. Veste, da je ljubezen preprosta, nikoli lažna. Ne išče popolnosti, temveč iskrenost – golo, ranljivo resnico, ki si jo upate deliti brez maske. Ko ljubezen sreča neiskrenost, se ne bojuje – preprosto utihne in odide. Kajti prava ljubezen ne potrebuje dokazov, potrebuje resnico, drugače izgubi svetlobo. In ko resnica zasije, razpade vse nepristno.

Odpustite z ljubeznijo, ki je niste nikoli izgubili – le pozabili ste, da jo nosite v sebi. A tisto, kar ostane, je vaše – svetlo, čisto in dovolj. Sprejmite. In predvsem nehajte čakati, da vam resnica pride naproti. Pojdite ji nasproti. S pogumom.