Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Pa to ne pomeni le selitve v fizičnem smislu, temveč notranjo premestitev tistega, kar je bilo dolgo v varnem kotu vaše zavesti. Ta konec tedna prinaša občutek, da nekaj ni več tam, kjer je bilo, kot da so se stene rahlo premaknile, kot da je nekaj, kar ste dolgo pometali pod preprogo, zdaj stopilo na sredino dnevne sobe in vi ne morete več sedeti na kavču in se pretvarjati, da ne vidite.

Morda boste morali spakirati stvari, ki niso vaše, odnose, ki so izgubili svojo nit, navade, ki vas tiho dušijo, in se vprašati, kje ste zgradili dom – resnični dom, ne tistega iz opeke in lesa, temveč iz občutkov, spoštovanja, prisotnosti. In če tega doma ni, če so temelji pokali že dolgo, bo ta konec tedna razkril vse tisto, kar ni bilo nikoli postavljeno prav. Spremembe prihajajo nenapovedano, kot obisk, ki ne namerava oditi.

Zdaj ni več prostora za polovične resnice, ne v odnosih ne v odločitvah, in če ste čakali, da bo nekdo drug premaknil vaše stene, se boste zdaj morali premakniti sami ali se bo premaknilo vse okoli vas.

Selitve, preureditve, notranji premiki, ki vas silijo, da odvržete staro in se končno postavite v prostor, kjer ste celi ... V tem procesu boste morda razočarani, ne, ker vas življenje kaznuje, ampak ker ste sami predolgo odlašali. Zdaj ni več prostora za polovične resnice, ne v odnosih ne v odločitvah, in če ste čakali, da bo nekdo drug premaknil vaše stene, se boste zdaj morali premakniti sami ali se bo premaknilo vse okoli vas.

Ko boste stali sredi tega notranjega gradbišča, ne glejte, kaj ste izgubili, poglejte, kaj lahko na novo ustvarite. To je vaš začetek, ki diši po lesu, po sveže pobarvanih stenah vaše biti, in če ste pogumni, boste preuredili ne le prostore, ampak tudi svoje meje. Če ste nežni, boste razumeli, da dom ni kraj, temveč stanje. Če ste resnicoljubni, boste videli, da ste se selili že dolgo, le da zdaj temu lahko končno rečete: resnica. In ko boste vse, kar ni več vaše, odložili, boste zaslišali nekaj preprostega, a svetega – svoj notranji mir. Kajti tam, kjer ni več pretvarjanja, lahko prvič zares zasijete kot sami svoj dom.