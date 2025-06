Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Na robu teme in svetlobe, tam, kjer dih zadrži noč in se prva iskrica dneva šele rodi, stojite vi. Sredi solsticija. V trenutku, ki ne prinaša odgovorov, ampak povabilo, da se ustavite, pogledate in začutite, kam pelje vaše srce. To ni čas za hitenje in bežanje v novo. Je čas, ko morate stati čisto pri miru, da slišite glasove v sebi. In tam, kjer se srečujeta dvom in upanje, izbirate. Morda med dvema srcema, dvema potema, morda med sabo in drugim. Solsticij vam podari dar tišine, ki vam pokaže, kaj ne more več biti preneseno v svetlobo. Kaj mora ostati v stari zgodbi, da boste vi lahko v novi.

Vsaka odločitev v tem času nosi večjo težo. Ne le zase, temveč za vse vaše odnose. Kajti odnosi v tem času ne prenesejo več prelaganja odgovornosti, ne zmorejo več molka, kjer bi morala zveneti resnica. Vaše srce ve. A potrebujete pogum, da ga poslušate. In morda je ravno ta najdaljša noč tista, ki vam bo dala moč, da razumete, kam ne smete več nazaj. In kam boste morali, tudi če ne poznate poti. Mogoče ste dolgo stali med dvema ljubeznima. Med dvema željama. Med dvema svetovoma. A čas je zdaj črta. Tanka, a natančna. Ločnica med tem, kar ste bili, in tem, kar lahko postanete. Solsticij ne prinese takoj svetlobe. Prinese odločitev, da ste ji pripravljeni slediti. In vi, ki čutite, da ne morete več v isto, a se še ne vidite v novem, ste prav tam, kjer morate biti. Na pragu. Tam, kjer se rodite znova – ne zato, ker se morate, ampak ker veste, da drugače ne boste več vi.

In ne bojte se, če vam ob tem prehodu po licih stečejo solze – to so solze, ki čistijo. Vaše notranje reke morajo preplaviti staro pokrajino, da se bo v njej lahko kaj novega ukoreninilo. Morda boste ta vikend spoznali, da ste predolgo hodili po poteh, ki niso več vaše. Da ste v odnosih zadrževali sapo, da ne bi prebudili nečesa, kar ste že dolgo vedeli. Zdaj ni več vprašanje, kdo bo koga zapustil. Zdaj je čas, ko se nekaj v vas želi roditi in potrebuje prostor za to. Ne nosite več vseh. Dovolj je, da nosite sebe. Na tej točki leta, kjer se dotakneta tema in svetloba, ste povabljeni, da se dotaknete sebe. Brez laži, brez vloge, brez pričakovanj. Samo vi. In vaše srce. In njegova odločitev.