Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Nekoč, v nekem trenutku, ki ni bil neponovljiv, a je bil svet, ste se nehali prehitevati. Sedeli ste. Morda v tišini. Morda v vetru, ki je šel čez pokrajino vaših misli. Morda v lastnem pogledu, končno pripravljenem, da pogleda resnico v obraz. In tam je bila duša.

Ni vas obsodila. Ni vam očitala. Ni vas vprašala, zakaj ste čakali. Samo sedla je z vami. Kot stara prijateljica, ki nikoli ni šla zares stran. Ki je čakala. Potrpežljivo in ljubeče kot mati, ki čaka izgubljenega sina, ne da bi štela ure. Sedaj sedite s sabo in s tem, kar se nikoli ni zares oddaljilo – le vi ste se odmikali. Z razlogom. Z ranami. Z naučenim strahom pred resnico. A danes ste tu. In ona z vami. Resnica ne kriči. Resnica diha. Ali dihate z njo?

Ko padejo zidovi, ko utihnejo vsi glasovi, ki so govorili, kdo bi morali biti – takrat zaslišite sebe. Morda po dolgem času. Morda sploh. Zdaj ni več pomembno, kako ste prišli do sem. Pomembno je, da ste tukaj. Da ste si pripravljeni povedati resnico in da se ne bojite več posledic. Kajti prava svoboda pride, šele ko ste pripravljeni izgubiti tisto, kar ni vaše. Svetloba ne pride v kriku. Pride v tišini. Ko opustite krčevito iskanje pomena, ko izpustite željo po dokazovanju, ko se nehate boriti z življenjem – takrat življenje pride. Kot mehka sapica, ki razgiba zastali zrak.

Zdaj ni več pomembno, kako ste prišli do sem. Pomembno je, da ste tukaj. Da ste si pripravljeni povedati resnico in da se ne bojite več posledic. Kajti prava svoboda pride, šele ko ste pripravljeni izgubiti tisto, kar ni vaše.

Kot prva roža, ki se prebije skozi še hladno zemljo. Kot resnica, ki ne potrebuje razlage, ker preprosto je. Sprememba ni nekaj zunaj. Sprememba se začne, ko ste dovolj pogumni, da ste preprosto to, kar ste. Ko ne nosite več obrazov za druge. Ko ne podajate roke samo zato, da ne bo tišina nerodna. Ko rečete ne, tudi če ste nekoč vedno rekli da. Ko ste zvesti občutku, ne predstavi.

Ko čutite, da vaše življenje ne potrebuje več gledalcev, da bi imelo pomen. Duša vas zdaj ne pelje v revolucijo. Ne kliče vas k velikim dejanjem. Vabi vas v prisotnost. Da pogledate ljudi, ki so ob vas. Da se vprašate, kdo med njimi čuti in kdo zgolj obstaja ob vas. Da ne merite več globine po dolžini poznanstva, ampak po prisotnosti srca. In da si končno dovolite reči: »Jaz sem tisti, ki zdaj izbira.«