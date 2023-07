Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Pomembno pa je, da v tem procesu razvijamo občutek zavedanja, da opazujemo, kaj počnemo, kako razmišljamo in se odzivamo na življenjske dogodke.

Občutek zavedanja je ključnega pomena, saj nam omogoča, da se povežemo s svojo notranjo modrostjo, prepoznamo vzorce, ki nas omejujejo, se zavestno odločamo, kako želimo ravnati in se odzivati v določenih situacijah. Ko se zavedamo svojih dejanj, misli in odzivov, imamo moč, da jih spreminjamo in se osvobajamo starega bremena. Pogosto je treba 'izkopati' stvari iz preteklosti.

Velik zdravitelj

Čas je lahko velik zdravitelj, vendar ima pomembno vlogo tudi občutek, da opazujete, kaj počnete, kako razmišljate in se odzivate. Zakopati morate stvari, ki so se zgodile, in si odpustiti. To pomeni, da se soočite s svojimi bolečinami, razočaranji, strahovi in omejujočimi prepričanji. Ne gre za to, da bi se zatopili v preteklost, ampak da se zavedate, kako so te izkušnje oblikovale vašo sedanjost. S tem zavedanjem lahko odpustite tako sebi kot drugim in se osvobodite negativnih vplivov preteklosti.

Ko boste opravili svoj notranji del, sprejeli odločitve in ozavestili vse skupaj, počakajte, da čas naredi ostalo. Pomembno je, da si dovolite odpuščati in sprejemati, tako sebi kot drugim. S tem ustvarjate prostor za rast in preobrazbo. Ko odpuščate, se osvobajate bremen zamere, jeze in žalosti ter ustvarjate prostor za ljubezen, sočutje in notranji mir. Zavedanje, opazovanje, kopanje po preteklosti in odpuščanje so procesi, ki vam omogočajo, da se osvobodite preteklih bremen, se zavedate svojih vzorcev in jih tako tudi preoblikujete. To vam omogoča, da se odzivate na življenjske situacije na način, ki je zdravilen, konstruktiven in usmerjen k vaši osebni in duhovni rasti ter blaginji. Pomembno je, da si vzamete čas za ta notranji proces in se zavedate, da je to nenehno delo na sebi. Naj bo čas vaš zaveznik.