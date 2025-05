Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Na robu tedna, v tistem krhkem prostoru med 'še ni konec' in 'morda že začenjam znova', se svet obrne vase. Zdi se, kot da vse utihne – a v tej tišini se rojeva nekaj veličastnega. Nekaj, kar presega vsakdan. Nekaj, kar diha globlje od misli in sega tja, kjer se končajo besede. To ni navaden vikend. To je klic duše, ki se spomni, ki ve in čuti, da je čas, da izberete. Ne med prav in narobe, ne med varno in pogumno. Temveč med resnico in lažjo, ki ste jo dolgo nosili kot plašč, da vam ne bi bilo prehladno. A ta plašč je postal težak. Prepojen s tujo voljo, s starimi zgodbami, z obljubami, ki so izgubile obliko. Zdaj je čas, da ga odložite.

Svet vas ne bo več hranil z iluzijami. V teh dneh se meglice razkrajajo, sence izgubljajo moč, oblike postajajo jasne. In tisto, kar ste dolga leta gledali skozi popačeno steklo, zdaj stoji pred vami – čisto, brez okraskov, brez filtrov. Resnica. Morda ni bleščeča in enostavna. Morda boli. A je vaša. In le v njej se lahko zares naselite. Le v njej lahko dihate. Zdaj ni več časa za vloge, ki jih igrate za druge. Zdaj ni več prostora za fraze, ki ste jih navajeni izgovarjati, da bo mir. Zdaj je trenutek. Brez drame. Brez predstave. Brez občinstva. Samo vi in življenje.

Kaj izbirate zdaj? Ko odpade vse, kar ste mislili, da morate biti ... Kdo ste? Ko se ne skrivate več za 'mogoče, bom videl, ni še čas'... Kaj ostane? Duša ne izbira iz strahu. Ne izbira iz preteklosti. Ne izbira iz vljudnosti. Duša izbere življenje. V vsakem utripu. Na vsakem koraku. Duša ne potrebuje popolnosti – išče resničnost. Morda zdaj čutite v sebi nemir. Nekaj, kar se premika, kar sili na plan. To je vaša duša. Ne bo vam več pustila, da se skrivate za kompromisi. Ne bo več pristala na 'skoraj' in 'samo še malo'. Ali ste ji pripravljeni prisluhniti? Zdaj ste na razpotju. Pred vami sta dve poti: ena je znana, udobna, a prazna. Druga je nova, nepredvidljiva, a živa. Kaj boste izbrali? Kje boste našli svoj dom?