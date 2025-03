Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ko se megla razkadi, ostane resnica. Sprva je vse zavito v belo. Svet obstaja, a ga ne vidimo jasno. Kot bi hodili po pokrajini, ki je znana, a hkrati neprepoznavna. Megla se gosti, mehča robove, skriva resničnost pred očmi. A nič ne ostane zakrito za vedno. Megla ni večna. Prihaja trenutek, ko se razprši.

Ko nežno popušča, razkriva svet, kakršen je v resnici. Tisto, kar ostane, je resnica. Morda ni takšna, kot smo pričakovali ali si jo želeli. A je resnična. In to je edino, kar šteje. Obstajajo obdobja, ko se iluzije podirajo kot hišice iz kart. Ko se zgodbe, ki smo jih nekoč verjeli, razkrojijo v prah. Ko maske, ki so tako dolgo obstajale, zdrsnejo z obrazov – in naenkrat vidimo. Kaj je ostalo? Kdo je ostal? Tega ne moremo nadzorovati. Lahko le sprejmemo, kar se razkriva, in se vprašamo – ali imamo pogum, da resnico sprejmemo takšno, kot je?

Stari ciklusi se iztekajo. Vrata, skozi katera smo hodili tako dolgo, se zapirajo za nami. Čas je, da nehamo trkati po njih in upati, da bodo spet odprta. Kar je bilo iluzija, se ne bo več vrnilo. Ni več prostora za laži – ne do sebe ne do drugih. Kar je ostalo, je resnično. To, kar zdaj vidite, je resničnost. Dihajte. Sprejmite jo. Ne bojte se. Kajti resnica, čeprav včasih neprizanesljiva, je edina, ki vam lahko podari svobodo. In ko megla dokončno izgine, ni več poti nazaj. Ne morete več ne videti tistega, kar je postalo jasno.

Ne morete več hoditi po starih sledeh, ker poti, ki ste jo poznali, preprosto ni več. A ni to pravzaprav osvoboditev? Zdaj veste, kdo stoji ob vas in kdo je bil le silhueta v megli. Zdaj vidite, kaj je bilo resnično in kaj le odsev vaših pričakovanj. Resnica je tu.

Čista, jasna, neizprosna – a hkrati nežna v svoji iskrenosti. Zdaj je čas, da stopite naprej. S čistim srcem. Brez iluzij. Brez lažnih zgodb. Samo s seboj – in z resnico, ki ne potrebuje več tančic. Kakšen se vam zdi izid, s katerim vas je soočilo življenje? In kako visok je račun, ki ga plačujete? Bolj ste bili v lastni megli in jo prodajali, višji je. Čas je, da odložite masko in sestopite z oblakov iluzije.