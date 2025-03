Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Svet se odpira. Zima, ki je dolge mesece držala zemljo v svojem objemu, počasi popušča. Sneg se topi, tla postajajo mehkejša, svetloba se vrača. Zemlja vdihuje novo življenje. Spomladansko enakonočje ni le trenutek v letu – je trenutek v nas, ko se stari ciklusi zaključujejo, in vse, kar je bilo skrito, pride na površje, ko se prebuja resnica. Venera se obrača in s sabo nosi preteklost, ki smo jo morda želeli pozabiti.

Obljube, ki niso bile izpolnjene. Besede, ki so bile izrečene napol. Občutki, ki smo jih odrinili na rob zavesti. Odnosi, ki so dolgo plavali na površju, zdaj pokažejo pravo globino. Kaj je ostalo živo? Kaj je bilo le iluzija? Nič več se ne more skriti. Pomlad nosi svetlobo, ki osvetli vsako senco. Kaj vidiš, ko pogledaš okoli sebe? Kdo je še vedno ob tebi, ko ni več igre, ko ni več maske, ko ni več potrebe po dokazovanju? Resnica se vrača, kot se vrača pomlad. Lahko bi se oklepali preteklosti in si želeli, da nekatere stvari ostanejo takšne, kot so bile.

Ne bojte se tega, kar odhaja. Ne bojte se razkritij. To ni izguba, temveč osvoboditev. Dovolite si vzcveteti.

A spomladansko enakonočje ne pozna stagnacije. Prinaša prehod, preobrazbo. Tudi v naravi se nič ne vrača nazaj. Staro listje odpade, da lahko zraste novo. Sneg se stopi, da zemlja lahko zadiha. Noč in dan se srečata v popolnem ravnovesju – a le za trenutek. Kajti takoj za tem se svet prevesi naprej, proti svetlobi, rasti, novemu. Tudi vi. Čas je, da se prebudite. Kaj v vas kliče po spremembi? Kje ste se preveč oklepali preteklosti? Kje ste bili preveč nežni do svojih strahov? Pomlad ne prosi za dovoljenje.

Preprosto pride. Zdaj je čas, da stopite vanjo. Brez oklepanja, iluzij, strahu. Samo s svojo resnico. Tako kot se dan razteza čez noč, kot svetloba pogumno objame temo, tudi vi stopate v svojo pomlad. Ni več prostora za sence, ki so vas zadrževale. Ni več potrebe, da se skrijete v varnost poznanega. Odnosi, ki so resnični, bodo obstali. Ljubezen, ki je iskrena, bo našla pot. Vse, kar ni bilo zgrajeno na resnici, se bo razblinilo kot megla v jutranji zarji. Ne bojte se tega, kar odhaja. Ne bojte se razkritij. To ni izguba, temveč osvoboditev. Dovolite si vzcveteti.