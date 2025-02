Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

V življenju pride trenutek, ko se nekaj premakne. Ko ni več poti nazaj, ko ni več izgovorov, ko ne moremo več zamižati pred tistim, kar že dolgo slutimo. To je trenutek, ko se zdi svet enak, a hkrati popolnoma drugačen – kot da se je nekaj v nas obrnilo, razjasnilo, kaj mora ostati in kaj je čas izpustiti. Odnosi so kot reka. Lahko tečejo mirno, nežno ovijajo bregove, mehko polzijo skozi pokrajino, ki jo ljubijo. A včasih se reka razlije, postane divja, ustvari pritisk, ki ga ne moremo več ignorirati. Lahko se trudimo zadržati tok, a voda vedno najde pot. In v odnosih je enako – tam, kjer je resnica, bo našla pot. Tam, kjer je ljubezen, bo rasla. Tam, kjer ni več pretoka, bo prišel čas odločitve. Zdaj je čas, ko ni več prostora za ugibanja, za čakanje, da se stvari same postavijo na svoje mesto. To je trenutek premika. Trenutek, ko se energije v odnosih spreminjajo in postavljajo ogledala, v katerih se ne moremo več skriti.

Kje stojite vi? Ste tam, kjer vas odnosi krepijo, ali tam, kjer vas odnosi utrujajo? Se v bližini nekoga počutite varne, sprejete, slišane? Ali je v vas nenehni boj, strah pred izgubo, občutek, da morate vedno znova dokazovati svojo vrednost? Ljubezen nikoli ne zahteva boja. Ljubezen ne postavlja pogojev, ne meri, ne primerja, ne preverja, kdo je dal več in kdo manj. Ljubezen je ali je ni. In če je resnična, prinaša mir, ne kaosa. To je čas, ko se resnica razkriva. Ko odnos pokaže svojo moč ali krhkost. In v tem ni nič slabega – včasih moramo nekaj videti jasno, da se končno premaknemo. Morda je čas, da se vprašate, ali se vaš odnos premika v smer, ki nas hrani. Ali vztrajamo tam, kjer že dolgo ni več življenja? Vsemu, kar smo ljubili, ni namenjeno, da ostane.

Nekateri odnosi nas učijo, kako globoko lahko čutimo. Drugi nas učijo, kako močni smo, ko odidemo. Nekateri odnosi so veter, ki nas usmeri v pravo smer, drugi so sidra, ki nas držijo v preteklosti. Ni se treba boriti. A ničesar, kar vam ni namenjeno, ne morete zadržati. In vsega, kar je res vaše, ne morete izgubiti.