Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Opustite potrebo po nadzoru. Spustite strah, da niste dovolj. Vse, kar iščete, že obstaja v vas. Ne primerjajte se z drugimi, ne iščite potrditve v zunanjih očeh. Vsak od nas ima svoj sijaj, svojo pot, zgodbo, ki je dragocena prav zato, ker je naša. Morda je čas, da se vprašate, ali dovolite, da vas življenje vodi. Ali še vedno poskušate oblikovati svojo pot s strahom pred tem, kaj bo, če spustite nadzor?

Ni treba vedeti vsega. Ni treba imeti popolnega načrta. Vaša moč ni v tem, da poznate vse odgovore, temveč v tem, da zaupate, da bo vsak korak razkril pravo pot. Dovolite si stopiti v svojo svetlobo. Stopite iz sence preteklosti, dvomov, strahov, ki so vam nekoč govorili, da morate biti drugačni, da bi vas življenje ljubilo.

Življenje vas že ljubi. In prav zdaj vas vabi, da to ljubezen sprejmete – do sebe, do vsega, kar ste, do vsega, kar še boste postali. Ne čakajte več na pravi trenutek, da zažarite. Pravi trenutek je vedno zdaj. Naj bo ta konec tedna posvečen prepoznavanju vaše notranje moči. Naj bo spomin na to, da je vaša svetloba darilo svetu. In naj bo opomnik, da resnična moč ni v zunanjem dokazovanju, temveč v notranji stabilnosti – v tem, da ste prav to, kar ste, in da je to popolnoma dovolj. In ko boste v naslednjih dneh hodili skozi življenje, se spomnite: kjer koli boste, zasijte.

Morda je čas, da se vprašate, ali dovolite, da vas življenje vodi. Ali še vedno poskušate oblikovati svojo pot s strahom pred tem, kaj bo, če spustite nadzor? Ni treba vedeti vsega. Ni treba imeti popolnega načrta.

Kjer koli boste, bodite luč. In kjer koli boste, vedite – vaša duša že pozna pot. In v trenutkih dvoma, ko se zdi, da koraki nimajo jasne smeri, se spomnite – ni vam treba vsega razumeti takoj. Zaupajte življenju, tako kot reka zaupa svojemu toku. Zaupajte sebi, svoji notranji svetlobi, svoji resnici. Ničesar ni treba prisiliti, ničesar ni treba zadržati. Vse pride in odide v pravem ritmu. Ko boste naslednjič začutili potrebo, da bi nekaj nadzorovali, se ustavite. Dihajte. Dovolite, da življenje steče skozi vas. Vsak vdih prinaša novo možnost, vsak izdih spušča tisto, kar ne služi več. In potem preprosto bodite.