Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Vsak od nas nosi v sebi notranji plamen, svetlobo, ki ni odvisna od zunanjih okoliščin, od neviht, ki divjajo okoli nas, od vetrov, ki poskušajo zamajati naše temelje. Ta svetloba je vedno tu. Včasih zakrita, drugič tiha, a vedno živa. Zdaj je čas, da ji dovolimo, da zasije. Moč ni v tem, da nadziramo tok življenja, temveč v tem, da mu zaupamo.

Da sprejmemo, kar prihaja, brez strahu, oklepov, potrebe po popolnem nadzoru. Moč je v tem, da si dovolimo sijati, ne glede na okoliščine. Da smo kot sonce, ki ne dvomi o sebi, ko osvetljuje svet, kot reka, ki ne sprašuje, ali bo našla svojo pot do oceana – preprosto teče. Na dušni ravni se dogaja nekaj globokega.

Zdaj je čas preobrazbe, čas, ko odlagamo stare sence, vloge, okove, ki so nas nekoč držali v prepričanju, da moramo biti nekaj drugega, da bi bili sprejeti, ljubljeni, vredni. A vrednost ni nekaj, kar nam lahko da zunanji svet – vrednost je v tem, da se prepoznamo takšni, kot smo. Da si dovolimo sijati brez omejitev, prilagajanja in strahu, da bo naša svetloba koga zaslepila. V tem tednu je povabilo jasno: prepoznaj svojo moč. Dovoli si sijati.

Moč ni v tem, da nadziramo tok življenja, temveč v tem, da mu zaupamo. Da sprejmemo, kar prihaja, brez strahu, oklepov, potrebe po popolnem nadzoru. Moč je v tem, da si dovolimo sijati, ne glede na okoliščine.

Ne čakajte več, da vas življenje potrdi – ste že potrjeni v svoji biti. Biti pomeni obstajati brez potrebe po dokazovanju. Pomeni dihati brez strahu, da nisi dovolj. Pomeni dovoliti si biti prav to, kar si – v vsej svoji nepopolnosti, vsej svoji lepoti, vsej svoji človeški veličini, stopiti iz igre pričakovanj in si dovoliti občutiti življenje takšno, kot je – v vsej njegovi surovosti in nežnosti hkrati.

Ko samo ste, ne potrebujete več potrditve od zunaj, ne iščete več varnosti v tem, kar je minljivo. Ko ste, postanete tok, ki ne sprašuje, kam vodi reka. Postanete svetloba, ki ne dvomi, ko osvetljuje temo. Postanete mir v središču nevihte, ki ve, da se vse zgodi, ko je namenjeno. Morda ste utrujeni, čutite, da nosite pretežko breme, morda se zdi, da odgovori še niso jasni. A vaša svetloba ne potrebuje popolnosti, ne potrebuje popolnega razumevanja – potrebuje le dovoljenje, da je. Sprejmite sebe. In bodite.