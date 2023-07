Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ob Portalu 777 se odpira čas, ko vsa univerzalna inteligenca podpira vaše duhovno delo in vam ponuja priložnosti za dvig zavesti ter zavestno manifestacijo. Ta datum lahko razumete tudi kot nekakšno energijsko okno, ki podpira premik vaših potencialov v premikajočo se energijo. Pritok teh svetlobnih kod vam omogoča, da svoje talente, darove in namene udejanjite in izrazite v svetu. Zelo pomembno bo, da ohranjate odprtost srca, da ste povezani s svojo prizemljeno naravo in izražate dobročutnost do sebe in drugih. Le tako se boste lahko bolj povezali s svojim notranjim bistvom in izražali svoje resnično poslanstvo. Si upate biti to, kar ste? Izkoristite podporo stvarstva. Začutite … Naj današnja namera poleg želja za prihodnost vključuje tudi vizualizacijo, afirmacije in druge tehnike za aktivacijo energije namere v vaše življenje. Danes je priložnost! To je čas, ko lahko zavestno sodelujete s temi energijami in se odprete za preobrazbo ter izpolnitev svojega najglobljega potenciala. Pomembno je, da izkoristite te priložnosti energijske podpore skozi namero, se zavestno usmerjate k ciljem ter zavestno ustvarjate svoje življenje. Vedite, da se s tem povečujejo vaša zavest, razsvetljenje in duhovna rast. Preživite ta čas zavestno prisotni, prisluhnite svojemu notranjemu vodstvu in sledite svojemu navdihu. Izrazite svoje potenciale in poskrbite, da ne bodo stagnirali, ampak se bodo preoblikovali v dejanja kot želena manifestacija v svetu vidnega. Ne glede na okoliščine primera ali situacije, v kateri ste zdaj, je pomembno opazovati, kaj čutite vi, in ugotoviti, ali vas sistem vaših prepričanj morda ne omejuje in vas še naprej vleče navzdol. Ko boste opravili svoje notranje delo skozi odločitve in ozaveščanje, počakajte, da čas naredi še ostalo. Premaknite se z življenjem naprej. Naj vam današnji portal prinese obilje blagoslovov, zavedanja in uspeha na vaši duhovni poti.