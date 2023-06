Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

V teh dneh bodo vsa zatrta čustva izplavala na dan, vaše razpoloženje jih bo odsevalo. Veliko boste razmišljali, zato za začetek odložite vsa pričakovanja, ki jih imate do drugih, do življenja in sebe. Če ste otopeli in utrujeni, naveličani, prazni, nemirni ali se vam zdi, kot da nekaj manjka, preverite, ali morda delujete in se odločate tako, da sami ne prevzemate odgovornosti in jo prelagate na druge in na pozneje. Varno je, da priznate svoja čustva, jih pokažete. Dobro je jokati, se objeti, se samo prepustiti in predati. Kar imate zdaj, vam je premalo, prestaro in vas ne izpolnjuje več. Živeti polno pomeni biti v popolnosti sebe.

Sprostite se. Zaupajte vase. Prenehajte dvomiti. Nihče od vas pravzaprav ničesar noče, ničesar ne potrebuje, vse, kar vidite okoli sebe, je le vaš odsev tega, kdo v svoji biti ste, da preverite, kje ste ranjeni in šibki, kateri so vaši darovi. Prebujajo se speče vsebine, ki jih morate izbrati v sebi, da lahko v skladu z njimi gradite. Ničesar ne potrebujete razen tega, da veste, da se vse, kar vlagate vase, pomnoženo vrača nazaj. Zato kreirajte s srcem iz srca. V prihajajočih tednih je pred vami izjemno lep in vznemirljiv čas, ko se v vas razcveta novo življenje. Ustavite se in se začutite, saj to stanje stopnjuje vaše miselne procese, krepi čustva, širi vašo duhovno zavedanje in izboljšuje fizične sposobnosti. Preteklost nima več zveze z vami ... Bila je del vas, del izkušnje, ki jo je vaša duša potrebovala na poti do sem. Vse, kar resnično ste, lahko vidite in občutite. Morda se počutite, kot da ne veste, kam naj se obrnete, zato se ustavite in zazrite v svoje srce. Spoštujte, kar v resnici čutite. Samo prebujeni vas bodo resnično razumeli. Verjemite, zaupajte in vedno sledite občutkom. Poiščite zdaj to čarobno magijo vedenja, čutenja in ustvarjajte iz srca.