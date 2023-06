Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Sprejmite sebe, svoje življenje in situacijo tako, kot je, a ne zaprite vrat intuiciji, ta vas vodi do vašega duhovnega bistva. Staro mora oditi, da bo prostor za novo. Zdaj boste ljudi resnično videli in prepoznali. Prijatelji lahko postanejo ljubimci, ljubimci prijatelji, osebe, ki so bili znanci in kolegi, lahko postanejo vaši tesni in pomembni ljudje, ki bodo dobili posebno mesto v vašem življenju in vas spremljali v veliko bolj ključnih vlogah, kot ste si predstavljali. Prav to vam bo pomagalo dobiti nov pogled na tisto, kar vas osrečuje, polni in zadovoljuje v odnosu. Nekateri se znate znajti na točki, ko se bo vse, kar je bilo do zdaj vredno in lepo, razblinilo kot milni mehurček.

Upoštevajte tudi svoje občutke, sanje in intuicijo, poslušajte mnenje drugih, a odločitve sprejmite, ko v sebi začutite mir.

Pomembno je, da se sprostite, se prepustite, popustite in uživate ta čas, ta trenutek. Kjer koli na svetu ste, se povežite s svetim prostorom v sebi, ki vam omogoča, da ste močni, varni in vam je toplo. Ko zaprete oči, začutite toplino v srcu. Naj vam ne bo neprijetno, naj vas ne bo sram svoje nenavadnosti in sence, kajti te so lahko lepe in skrivnostne, če so ljubljene, sprejete in priznane za svoje. A nekaj vam zdaj manjka. Oddaljujete se od dela sebe, ki umira, čakate, da se povrnete v novo, z novim jazom. Zdaj je čas, ko se je treba premakniti naprej, ko morate delovati iz srca v veri in zaupanju, da izbirate prav. Upoštevajte tudi svoje občutke, sanje in intuicijo, poslušajte mnenje drugih, a odločitve sprejmite, ko v sebi začutite mir. Zdaj so pomembni samo ljubeči spomini, ki bodo ostali v vašem srcu. Kajti šele ko bodo sobane vašega srca spet polne svetlobe, se lahko začne novo obdobje, novo potovanje, novo veselje, nova strast! Dovolite si, da samo ste. To je povsem dovolj.