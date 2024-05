Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Čas je, da se spomnite na moč ljubezni. Ko se odločimo odpuščati sebi, gradimo nov krog življenja, poln čistosti, ljubezni in notranjega miru. Pogovorimo se s svojim srcem, dovolimo si izraziti vse, kar nosimo v sebi. Naj bo to čas, ko se zavemo, da smo vredni ljubezni, tudi lastne. Ko se odločimo odpustiti sebi, odpiramo vrata novim priložnostim, novim začetkom, ki nas vodijo k polnejšemu, srečnejšemu življenju. Naj bo ob tem čarobnem koncu tedna vaša misel usmerjena v ljubezen. Bodimo prijazni do sebe, naj bodo naši koraki polni razumevanja in sprejemanja. Bodite zvesti svoji biti.

Včasih si je težko odpustiti napake, besede, ki smo jih izrekli, dejanja, ki smo jih storili. A prav v tem odpustku se skriva moč. Zato si dovolite čutiti in ozdraviti svoje rane.

Ob koncu tega tedna se zazrimo v svojo notranjost, kjer so zakopane rane in njihova bolečina. Morda se nam zdi, da nas ta bolečina le ovira, da nas drži nazaj, pa vendar je prav ta rana lahko največja iniciacija razsvetljenja in pot k resničnemu sebi. Ne bojte se stopiti na to pot, saj je duhovna rast pogosto povezana s soočanjem z lastnimi ranami in njihovim zdravljenjem. Vsak korak na tej poti je korak k spremembi, preobrazbi. Ohranjajte mirnost in ostanite spoštljivi, tudi v komunikaciji s seboj. Spomnite se, kako pomembno je ljubiti, predvsem ljubiti sebe. Včasih si je težko odpustiti napake, besede, ki smo jih izrekli, dejanja, ki smo jih storili. A prav v tem odpustku se skriva moč. Zato si dovolite pogledati vase, dovolite si čutiti in ozdraviti svoje rane. Tudi če se zdi, da je bolečina nepremostljiva, se spomnite, da je to le začasno stanje. Postavite si temelje, da se prenehate boriti in dokazovati nekaj, kar ni vaše. Dovolite si biti, kar ste, s svojimi ranami in napakami vred, saj so prav te tiste, ki nas oblikujejo in nas naredijo edinstvene. Prepustite se procesu zdravljenja, sprejmite bolečino in jo spremenite v moč. Vsak korak na tej poti je korak k resničnemu sebi, k svetlobi in ljubezni, ki je, bo in je vedno bila v vas.