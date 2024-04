Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Ob zaključku tega tedna se soočamo z izzivom, da se odrečemo tistemu, kar nas zadržuje v bolečini, čeprav je povezano s tistim, kar nas drži v udobju. Včasih je težje opustiti stare, udobne misli in prepričanja, ki nas v resnici delajo le nesrečne, kot se znebiti uničujočih vzorcev in najti srečo ter zdravje. Se strinjate? Kaj izbirate vi?

Zdaj se začenja obdobje povratka k sebi. Samo odločitev, da postanete zdrav človek, je največje darilo, ki ga lahko ponudite svetu. Ohranjajte visoko naravnanost. Skozi proces zdravljenja, ki se odvija zdaj, se lahko naučite več o svojih prirojenih darovih in se junaško odločite uporabiti svoje talente za višje dobro. Ne pozabite, da je namera pot do razrešitve, ki jo morda iščete. Vedite, da nikoli ne morete zares predvideti, kako se bodo stvari razvijale v življenju.

Lahko pa prevzamete odgovornost za svoje odločitve in dejanja. Ravno ko mislite, da veste, kako naj bi bilo, se lahko stvari popolnoma obrnejo. Če nekaj ne deluje, lahko obstajata dva razloga za to: ali še niste pripravljeni ali obstaja boljša pot. Usoda prinaša nepričakovane dogodke, ki so lahko sprva skriti, težki ali boleči, vendar ne dovolite, da vas zaslepijo. To je vaš čarobni čas in pomembno je, da ste v harmoniji z dogodki. Morate se odločiti.

Sprememba je neizogibna, smer spremembe je odvisna od vas in vaše naravnanosti. Ključna je regeneracija na poti do uspeha, ki se vam bo pomagala povezati s svojim resničnim jazom in razrešiti trenutne situacije. Vdihnite v srce in občutite čarobnost, ki obstaja v vas. Zaupajte v svetlobo, ne hranite več teme.

Prepustite se toku življenja in začutite svojo notranjo moč. Vsak korak, ki ga naredimo v smeri regeneracije, nas približuje harmoniji in celovitosti našega bitja. Združimo se s svojim notranjim svetom in zaživimo v sozvočju s svetlobo, ki nas obdaja. Ne dovolimo več, da nas preteklost zadržuje ali nas strahovi prihodnosti ovirajo.