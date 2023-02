ni podpisaČe imate občutek, da se vam dogaja kaj slabega ali vam nekdo 'škoduje', se vprašajte, kakšen je zapis v vas, da se počutite tako zelo ogrožene. Po drugi strani pa tudi, kaj je v tistem na drugi strani, kar je zavibriralo z vami. Kaj je tisto, kar je v vas nerazrešeno? Pa saj vendar veste in poznate svojo resnico. Vaš 'podzemni svet' ni pekel. Vaš čas teme in praznine je kotel vaših izkušenj, rasti, razumevanja in znanja. Sprejetje vsega pa je modrost. Kjer je vaša pozornost, je tudi rezultat. Kaj potrebuje spremembo? Vi. Vaše življenje je le odraz vaših najglobljih s...