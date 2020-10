Sporočilo ob koncu tedna: osvobodite se

Svoboda je v vaši glavi. Neusmiljeno se približuje čas, ko jo boste morali občutiti. Da pa boste svobodo čutenja lahko čutili, je pred vami obdobje, ko boste imeli nalogo osvobajanja vljudnega in ubogljivega duha. Čas je, da izrazite svojo globoko povezavo z umetnostjo, glasbo, gibanjem, plesom in poezijo. To so zdaj tiste poti, ki vas usmerjajo proti dosegu želenega, s katarzo ali brez ... Odločitev je vaša. Kaj boste izbrali? Če ste prišli do trenutka, ko se vam za hip zdi, da ste na koncu in ne morete narediti niti koraka več naprej, vedite, da ste zadeli ob novo priložnost, ki vam odpira popolnoma nov svet, nov pogled, s ...