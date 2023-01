Sporočilo ob koncu tedna: opustite pričakovanja in bodite potrpežljivi

Pred vami je novo obdobje, polno prelepih novih priložnosti. Nov dan je, zato se izrazite, odprite se, povejte, pokažite svoje srce. Morda pod vsem tem tičita vaš strah in notranji kritik, ki pravi, da ne boste sprejeti ali da drugi ne bodo pritrdili, da imate prav. Strah vas je in skrbi vas, kaj si bodo mislili o vas. Se zato bojite spregovoriti? Naj torej spremenite ali sprejmete svojo nemoč?

Odpustite in spustite. Bodite pogumni. Stojte za tistim, kar verjamete, da je vaša resnica, in opustite vse omejitve svojega uma. Vaša resnica je vaša ... Morda se niti ne boste spomnili, kaj je bilo prej, razen vznemirjenja v srcu, ko se boste spomnili na ljubezen. Vaše srce je zdaj odprto in morda celo preveč občuti. Ljudi, stvari, odnose, situacije ... Vedite, da se prav z močjo naravnega sočutja lahko globoko povežete z drugimi in občutite svojo resnico, kar pa vas lahko vodi v žalost, ker mislite, da ste jo izgubili, morda pozabili ali od nje zbežali. Ste se zaprli? V tem trenutku lahko le čakate. Opustite pričakovanja in bodite potrpežljivi.

Pod drobnogled bo treba postaviti življenjske vzorce, odnose in situacije, ki ne služijo vašemu razvoju, in narediti določene korake, da jih opustite. Vedite, da se vse spremembe, ki ste jih deležni tako na osebni kot na kolektivni ravni, dogajajo zato, da vam pomagajo pustiti za sabo vse tisto, kar vam ne služi več. Za svojo negotovost ali zmedo ni treba kriviti ali obtoževati drugih, le jasno povejte, kar želite.

Poglejte drugače ... Poglejte vase s sočutjem, tako do sebe kot do drugih. Vedite, da je jasno, ljubeče in odkrito komuniciranje dejanje ljubezni do sebe in drugih skozi zaupanje, radost in veselje. Veselite se. Imate samo to življenje, tukaj in zdaj. Zabavajte se in začnite dan z nasmehom, radostjo, verjemite, da se dobro vrača z dobrim ... Smejte se, smeh vas povezuje z božansko iskro v vas. Zdaj je pred vami največji izziv: kakšen smisel za humor imate in kako gledate na svet?