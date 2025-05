Sporočilo ob koncu tedna: Čas je za odpuščanje sebi (Suzy)

Sprememba je tukaj. Ne kot nevihta, temveč kot vzhajajoče sonce. Tiho, vztrajno, toplo. In neizogibno. Vse, kar morate narediti, je – ne obrniti se stran. Ostanite s sabo, s tem, kar čutite, s tem, kar veste. In stopite korak za korakom v svojo novo resnico. V svojo izbiro. V svoje življenje. Čas je za odpuščanje sebi.

Ne tisto romantično, ampak tisto, ko se objamete v vseh svojih padcih, ko sprejmete, da niste vedeli, da ste zmrznili, ste bili preveč utrujeni, da bi takrat čutili. Odpuščanje ni pozaba. Je prepoznavanje in vračanje k sebi. Ko sonce razteza svoj svetlobni dih čez vašo senco, se ne vprašajte več, ali ste vredni. Vprašajte se, ali ste si pripravljeni dovoliti verjeti, da ste bili vredni ves čas. In če danes ne gre v celoti, začnite z enim vdihom. Z enim 'da'. Z enim dotikom resnice. To ni trenutek za strah. To je trenutek za zvestobo sebi. Zdaj ste tukaj. Ne po naključju.

Tukaj ste, ker ste z vsemi izbirami, razpokami, zgrešenimi potmi, zaobljubami prišli domov. Zdaj lahko končno sedete in ste. Kdo sploh ste, ali veste? Ne tisti, ki ste postali, da bi preživeli. Ne tisti, ki ste se oblikovali, da bi vas imeli radi. Ne tisti, ki so ga izbrali drugi, ko ste bili še premladi, da bi izbirali zase. Ampak vi. Onkraj vseh zgodb. Onkraj vseh mask. Onkraj vseh vlog. Tisti, ki čutite globlje kot govorite, ki vidite več kot pokažete, ki ljubite tišje, a močneje. Ali se še spomnite?

Vse, kar iščete, je prav tam – za zaprtimi vrati srca, ki čaka, da potrkate in si rečete: »Tukaj sem. Jaz sem. In dovolj sem.« In ko to izrečete resnično, ne le z usti, temveč z vso notranjo pokončnostjo, se nekaj v vas premakne. Ne z zunanjim ognjem, temveč z notranjim mirom, ki vam zašepeta, da ste se končno vrnili. Ne da bi morali kam iti, ves čas ste bili tukaj. A zdaj ste prisotni, zdaj ste v sebi. In v tem prostoru se vam ni treba več dokazovati. Ni se vam treba boriti, razlagati, dokazovati. Tukaj samo ste. To je vse. V svoji resnici, ranljivosti, polnosti. Tukaj se začne novo življenje – ne tam zunaj, temveč v vašem DA sebi. In to je največje darilo, ki ga lahko podarite svetu.