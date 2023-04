Sporočilo ob koncu tedna: Bodite zelo jasni o svoji nameri

Bodite zelo jasni o svoji nameri, sicer bo zmeda zmanjšala vašo moč in boste čutili pritisk okolice. Odmaknite se in začutite. Kaj je za vas v tej situaciji sprejemljivo? Poglejte še enkrat v srce in se dvignite nad kaos, ki vlada okoli vas. Umirite se. Čas, je, da greste vase in se predate občutkom. Čutenju. Telesu. Začutite. Zakaj vas kaos plaši, če se ravno iz njega rojeva novo? In zakaj vas straši vse, kar vodi v 'novo'? Se bojite premakniti v naslednjo fazo življenja?

Ste trenutno obdani s preizkušnjami, lekcijami? Ali so morda še vedno izzivi vaši izgovori, da ne morete, ni pravi čas, nimate možnosti? Razmislite, morda so v ozadju vaša neaktivnost, nejasnost, nerazumevanje in nesprejemanje odgovornosti, ki jo prelagate na pozneje in na druge, na odnos, sistem. Ne iščite krivcev, vse ste ustvarili sami, še huje – po svoji podobi. Vem, kruto. A enako privlači enako. Kaj pa uspeh? Se ga bojite? Mu boste kos, se sprašujete?

Bodite osredotočeni nase

Seveda, tudi uspeh je odgovornost, zato sprejmite izzive in lekcije. Izstopite iz mreže mračnega sveta in bodite drzni, pokončni, stojte v stebru luči. Pred vami so tedni globokega vpogleda vase in razmisleka o naslednjih korakih naprej. Ko boste v dvomih, se za trenutek ustavite, globoko vdihnite in počasi izdihnite, da prebudite svojo prvinsko energijo in opustite vse stare vzorce navezanosti.

Po vsej verjetnosti boste čutili, kot da se vam bo v tem obdobju življenje obrnilo na glavo, a karkoli se dogaja in se bo, je v vaše najvišje dobro, tako kot mora biti. Predajte svoja pričakovanja in bodite potrpežljivi, sočutni, sprejemljivi in pristni. Prisiljeni ste ostati osredotočeni nase, in čeprav je sprememba videti stresna, je nujno potrebna, saj vam pomaga čistiti stare poti iz vašega življenja, da naredite prostor za nove. Zdaj se učite 'biti' in uživati trenutek. Dovolite svojemu življenju, da teče v naravnem toku z vsem. Ne obsojajte, niti se ne odločajte. Čas je za razmislek.