Sporočilo ob koncu tedna: Bodimo prijazni do sebe, skrbimo za svoje duševno in telesno zdravje ... (Suzy)

Vse se bo vrtelo okoli opolnomočenja, ki temelji na integriteti, prevzemanju odgovornosti za svoje življenje, zavedanju posledic svojih dejanj in zavestnem odnosu do sebe. V teh načelih leži moč, da postanemo avtorji lastne usode in preoblikujemo svoje življenje na bolje. Integriteta je temeljna vrednota, ki označuje celovitost našega značaja.

Pomeni, da se držimo svojih vrednot in načel, ne glede na okoliščine. Biti iskren do sebe in drugih ter se držati svojih obljub je ključnega pomena za izgradnjo zaupanja, tako v nas samih kot v odnosih z drugimi. Preverite, kako je s tem pri vas. Ko govorimo o prevzemanju odgovornosti za svoje življenje, pomeni, da smo avtorji svojih dejanj in odločitev. Nič ne pride samo po sebi. Vsaka naša izbira, vsako dejanje, vsaka beseda ima posledice. Prevzemimo odgovornost za svoje odločitve, dobre in slabe, ter se iz njih učimo. To nas dela močne in zrele. Če naredimo napako, se ne skrivajmo pred njo. Namesto tega se soočimo s posledicami, se iz njih učimo in napredujmo. To je pot k osebni rasti in razvoju. Ključen je odnos do sebe. Način, kako se vidimo in kako govorimo v svojih mislih, vpliva na naše čustveno in duševno stanje ter na naše odločitve.

Zato bodimo prijazni do sebe, skrbimo za svoje duševno in telesno zdravje, se spodbujajmo in negujmo svojo notranjo moč, da bomo bolje pripravljeni na spoprijemanje z izzivi, ki jih prinaša življenje. S temi načeli v mislih se zavedajmo, da imamo moč spreminjati svoje življenje. Ne glede na pretekle izkušnje ali okoliščine imamo v sebi moč, da postanemo boljši. Opolnomočimo se, sledimo svojim vrednotam, prevzemimo odgovornost za svoja dejanja in se ljubimo brezpogojno. Naj bo to sporočilo vir navdiha in motivacije za vsakega izmed nas. Skupaj lahko gradimo boljše, bolj izpolnjeno in bolj odgovorno življenje.