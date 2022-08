Sporočilo ob koncu tedna …

Vsak korak, ki ste ga naredili, bo nekega dne dobil smisel, kajti bil je nujno potreben, da ste lahko danes to, kar ste. Da ste prehodili pot, ki ji pravite življenje. Vsaka oseba, ki vam je prekrižala pot, bila z vami na njej, je morala biti del nje. Brez nje ne bi bili, kar ste.

Tako je tudi vsaka situacija nujno potrebna, saj vas vodi k učenju o sebi, o tem, kdo ste in kam greste. Zato velja kamen na kamen palača in vse ima svoj namen. Vsaka izkušnja je del vašega učenja, to pa je na koncu vaša življenjska modrost. Kaj je na tej poti resnično nekaj vredno? Spomini. Ustvarjajte jih čim več in naj bodo čim bolj barviti. Kako barviti bodo, je odvisno od vaše domišljije, drznosti in kreativnosti. Vaša budna spremljevalka je resnica, življenje, ki nima pravil, ker samo je. Pred vami so dnevi, pomembni za to, da ne obžalujete svoje preteklosti ter najdete mir in se spravite z njo.

Če boste zdaj še naprej živeli in obžalovali preteklost, si ustvarjate trpljenje. Zdaj je čas, da se učite od nje in skoznjo kot oseba rastete. Kaj si drugi mislijo o vas, bo naslednji izziv, a v resnici je žal tako, da nikogar nič ne briga, s tem se nihče ne ukvarja razen vaše glave, ker ste v sebi negotovi, neodgovorni, nesamostojni, nesamozavestni in nesrečni. Pomembno je, kaj vi sami mislite o sebi. Nove smeri se zdaj odpirajo tudi vašim najbližjim, zato se boste morali odločiti, kako in kam naprej. Vi sami morate biti najprej celota, da boste lahko celostnost videli, jo prepoznali in živeli.

Zdaj je čas, da naredite vse, zaradi česar boste našli veselje. Pred vami je čas, ko boste doživeli pravi preobrat notranjega jaza. Zdaj boste razmišljali izključno s položaja 'jaz sem'. Pripravite se, da boste na prvem mestu zvesti sami sebi …