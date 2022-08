Sporočilo ob koncu tedna …

Končno bo vse dobilo svoj smisel in pomen. Vse, kar si želite zdaj, je mir, kajti trenutno je v vas nesoglasje med logičnim umom in srčnim hrepenenjem. Poslušajte se, medtem ko opazujete svoje reakcije. Kaj res ne vidite, da vas vaše srce vleče v eno smer, razum pa v drugo? To ustvarja notranjo napetost in stres. Neko posebno vznemirjenje se bo naselilo v vas, ko si ne boste več čisto na jasnem, ali se vsega tega veselite ali naj vas vse skupaj plaši. To dilemo lahko premagate tako, da upoštevate tako srce kot razum. Zaupajte svojemu srcu, uporabite pa tudi 'kmečko' logiko in zdravo pamet. Notranji mir je mogoče doseči le, če upoštevate obe plati svoje narave. Priznajte si svoj strah, a mu ne pustite, da vas ovira. Če boste delali, kar čutite v srcu, se boste približali izpolnitvi svojih sanj. Pa vseeno ...

Potreben bo mir za doseganje usklajenega in uspešnega izida, zato si ga vzemite. Tišina. Še vedno boste občutljivejši kot sicer in morda tudi ranljivejši, tako fizično, psihično, čustveno kot duhovno boste precej več dvomili kot sicer. Vse vam bo prišlo do živega. Čas za akcijo pa je še vedno obrnjen navznoter, v delo na sebi. Ker se je veliko starih struktur začelo podirati, imajo mnogi občutek, da so v stanju nekakšnega nereda ali kaosa. Vse fasade in maske razpadajo. To omogoča, da se začenjajo pojavljati vizije vaše prave poti. In to za vse tiste, ki se lahko vidijo in so sposobni videti prek zunanjih situacij. Ostanite mirni. Posvetite več časa domu, družinskim članom, poglejte, ali ste izpolnili lastna pričakovanja in ali ste si resnično postavili temelje, dom in družino. Družina je tudi krog ljudi, ki so vam blizu, ki jih imate radi. Ti so vaša duhovna družina, ljudje, ki so na podobnem razvoju zavesti. Nekaj globoko v vas vas žene k ustvarjanju nove družine, ki temelji na vrednotah in prepričanjih, ki so vam sveti. Pazite, kaj mislite, ker to kreirate.