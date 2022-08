Sporočilo ob koncu tedna ...

Pripnite si pasove, ker ste na poti mogočnega soočanja s svojim pravim duhovnim bistvom. Pred vami se odpirajo priložnosti in kmalu sledi srečanje z usodo. Vsi dogodki, ki se odvijajo zdaj, so močni in prinašajo globlje razumevanje tako na globalni kot osebni ravni in jasnost vsem stvarem, odnosom in situacijam.

Slednje prihajajo v vaša življenja, da vas spomnijo, kdo v resnici ste, ter da aktivirajo vidike vas samih, ki ste jih morda pozabili. Vstopite v svojo moč in ji sledite. Prihaja čas za to, čas za prevzem lastništva svoje moči v svetu. Kakšno življenje si želite? Ali ga živite? Kako si lahko zagotovite, da si vsak dan ustvarjate tako življenje? Razmislek vam lahko prinese rezultat in na koncu boste zelo zadovoljni. V prihajajočih dneh se bo razkrivala ogromna količina informacij, povezanih s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.

Čas je, da odkrijete svoje korenine, se povežete s sabo in razkrili se vam bodo mogočni potenciali, ki spijo v vas. Energije vas podpirajo, da odkrijete skrite moči in radosti življenja, saj boste le tako lahko dosegli velik uspeh in občutili večjo izpolnitev. V teh dneh se razvajajte fizično, čustveno in duhovno. Naredite nekaj res samo zase. Toliko novih stvari je, za katere ste lahko hvaležni in ki so vredne raziskovanja. V praznih prostorih svoje 'samote', ko boste resnično v sebi, boste našli skriti zaklad. To bo nagrada za preteklo delo, saj vas trenutni vplivi podpirajo na poti globokega samoodkrivanja.

Poslušajte le šepet v svojem srcu. Kaj pravi? Ne zapletajte se v nepotrebno dramo, stojte v stebru svetlobe in kreirajte lepa občutja, topla prijateljstva, ljubeča razmerja ... Pokažite jim svoj pravi jaz. Resnično postajate to, kar ste v biti svojega duhovnega jedra. Zdaj postajate vse bolj občutljivi za vibracijo, ki počasi priteka v valovih. Vaša raven komunikacije vas vodi v višje vibracijsko življenje. Ni treba, da naredite vse sami, čas je, da zaprosite za pomoč.