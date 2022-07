Sporočilo ob koncu tedna …

Razumeti morate eno: toliko ste se že naučili, zato imejte pogum, da boste živeli od modrosti, ki je v vas, in ne iz strahu, zaradi katerega boste zagotovo spregledali vse, kar ste se naučili.

Vse, kar vlagate vase, se vam bo pomnoženo vrnilo. Vse, kar ste pričakovali, bo povsem drugačno, še boljše, kot ste sploh lahko pomislili!

Če se odločite, da se boste obnašali, kot da niste prejeli nič od njene modrosti, kot da ste slepi in gluhi in nimate čutov, boste spet občutili bolečino, ki je resnično ne potrebujete več! Ko ste enkrat na novem območju, se začnejo spremembe vseh vrst. Prav zdaj, v tem trenutku, vstajajo strahovi, dvomi in ovire, ki vas preizkušajo, kajti zdaj se premikate skozi proces sprejetja. Po vsakem koncu se je treba soočiti z najglobljim breznom samih sebe, in to samo zato, da greste lahko naprej. Ni več izgovorov, da se ne bi soočili s sabo.

Pot vas bo tako ali drugače vodila, da greste v svoj lastni podzemni svet in se vrnete prerojeni, da iztrgate vse iluzije svojega prejšnjega jaza, poiščete globoko vez v sebi in se vrnete na zgornji svet z zakladi, ki ste jih odkrili. Prav zdaj ste polni pričakovanj, in kjer koli ste, doživljate vse vrste preizkušenj. In prav te so pot do razsvetljenja, saj boste v nekaj tednih sprejeti v svoje novo življenje, ki ga piše vaša knjiga, z novo perspektivo in novim smislom sebe. Poglejte ... Ali zdaj vidite? Začenja se obdobje povratka k sebi. Zdaj se uglasite z energijo te poti. Vsi odgovori, ki jih čakate, bodo k vam prišli v sanjah, vizijah in šepetanjih vaše duše.

V tem svetu in času, tukaj in zdaj, ste v nenehnem stanju sprememb in tokov, kar je v nekem trenutku dobro za vas, v naslednjem morda ni, a je nujno, da se premaknete naprej. Zdaj se odločite, da najdete svojo pot v tem spreminjajočem se energijskem svetu, da si dovolite poleteti prosto in daleč ... Naprej za srcem.

