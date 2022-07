Sporočilo ob koncu tedna …

Bolj boste v sebi, v svoji energiji, več boste izvedeli, rasli in razsvetlili v duši. Več izzivov boste sprejeli in ozavestili od zunaj, manj boste reaktivni z okolico in njihovimi besedami, dejanji in mnenji, ker so to njihova bremena in programi. Vedite, da ste velikokrat primerjali iz pomanjkanja ljubezni do sebe.

Povsod, kjer le lahko, manifestirajte svojo namero iz srca in ne pozabite, da prav vi svojo notranjo vibracijo širite v zunanjem svetu.

Niste nič več in nič manj, kot so drugi, zato nehajte tako delovati do sebe in do drugih. Čas je, da greste iz svojega uma! Zdaj vam ni treba razmišljati in analizirati vseh situacij in predelovati čustev. Odmaknite se … Vsi odgovori bodo prišli do vas, ko bo treba. Tudi pot se bo odprla. Počakajte, kajti vse se dogaja z namero, da odpustite neustrezne dele iz svojega mentalnega programa.

Zaupajte, odpuščajte v dobro vseh udeleženih v situaciji in blagoslovite ta trenutek prebujenja svojega duha. Superluna je sprožila nekatere situacije in aktivirala dinamiko v odnosih, ko se boste ponovno soočali z vsebinami, ki bodo privrele iz temnih globin preteklosti. Pokazala se bo nerešena družinska dinamika, ki vam lahko kar dobro zagreni življenje. Vaša lekcija zdaj bo soočenje, torej da se aktivno lotite reševanja odnosa ali situacije, v kateri ste se znašli.

Zdaj vam bo predvsem izziv sprejemanje, saj bo mnogim težko sprejeti, da kar ste prej dajali drugim, ste zdaj dobili sami. Zdaj je pomembna vaša namera, ki jo nosite v srcu, saj se ta poravnava z vašim galaktičnim univerzalnim srcem enosti vsega, kar je in kar smo. Povsod, kjer le lahko, manifestirajte svojo namero iz srca in ne pozabite, da prav vi svojo notranjo vibracijo širite v zunanjem svetu.

Prav zdaj se premikamo skozi prehod v neznano, zato odpustite še zadnjo prtljago preteklosti in se skozi namero srca poslovite od bolečine, ločenosti in pretekle žalosti ter se posvetite vsemu novemu. Sprejmite svojo individualnost in bodite sočutni do vsega, kar se trenutno dogaja v vašem življenju. Samo visoka stopnja sočutja vas bo ponesla na pot resnice, zato bodite tukaj in zdaj.