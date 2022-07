Sporočilo ob koncu tedna …

Začenja se novo poglavje in vedite, da skozi trenutno praznino, ki je v vas, poganjajo semena rodovitne nove prihodnosti. Kmalu boste videli to lučko sijati svetleje kot kdajkoli prej. Pot poznate. In zdaj si predstavljajte. Če bi lahko naredili karkoli, kaj bi to bilo?

Odgovor boste našli v svojem srcu, ne razumu, zato nehajte razčlenjevati. Sprejmite vse blagoslove, ki prihajajo k vam, z zavedanjem, da so rezultat vaše ljubezni, poguma, predanosti in zavezanosti, ki ste jih pokazali v zadnjih nekaj mesecih. Ne obotavljajte se več in se prepustite vznemirljivim dogodivščinam.

Morda si boste zaželeli odmik in manjši oddih, da ponovno preverite svojo smer. Prav odmik bi bil zdaj najboljša izbira, kajti čas je, da naredite strateški načrt, da uresničite želeno. Vprašajte se, kako se boste lotili situacije in kakšen je vaš želeni rezultat? Saj veste, kjer je vaša pozornost, tam je vaš rezultat, se strinjate?

Kar se vam dogaja zdaj, ste ustvarili s svojo miselno naravnanostjo, zato delujte iz srca in sledite navdihu. Predajte svoja pričakovanja in bodite potrpežljivi.

Pod drobnogled boste morali postaviti vzorce, odnose in situacije, ki ne služijo vašemu razvoju, in narediti določene korake, da jih opustite. Vedite, da se vse te spremembe, ki ste jih deležni zdaj, tako na osebni kot na kolektivni ravni, dogajajo, da vam pomagajo pustiti za sabo vse tisto, kar vam ne služi več. Vaš duhovni namen je, da se prebudite. Povezave s starimi situacijami, vzorci in odnosi so zdaj končane.

Prisiljeni ste, da ostanete osredotočeni nase, da ste do sebe nežni, sočutni in sprejemljivi. Včasih je sprememba videti stresna, a je nujno potrebna, saj vam pomaga čistiti stare stvari iz življenja, da naredite prostor za nove. Bodite drzni. Čas je, da počistite preteklost, uredite dom in okolje. Uredite svoje življenje, najprej pa misli! Razstrupite se vseh toksičnih misli, ki so v vas in okoli vas, in se odklopite od nizkofrekvenčnih ljudi.