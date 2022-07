Shanino sporočilo ob koncu tedna …

Zdaj bo ključ predanost vaše duše, saj so tedni pred nami nabiti s čustvi vseh vrst. Konec ali nov začetek? Kaj je prej? Zdaj ne morete več bežati in si zatiskati oči, ker vidite. V tem svetu, v tem času ste v nenehnem stanju sprememb in tokov, ki kažejo, da kar je v nekem trenutku dobro za vas, v naslednjem morda ni ...

Shana Flogie. FOTO: Osebni arhiv

Kar je bilo dobro pred letom dni, zdaj ni več, vas ne podpira in ne prižiga strasti. Kar vas je osrečevalo, vas zdaj dolgočasi in vam vzbuja nelagodje, hkrati pa vas pušča v negotovosti v smislu, kaj je bilo prej: kura ali jajce? Pripnite si pasove, ker ste na poti soočanja s svojim pravim duhovnim bistvom. Pred vami so priložnosti in kmalu sledi srečanje z usodo. Vedite, da vam zdaj vse, kar se zdaj dogaja v vašem življenju, vsi dogodki, ki so povezani s prebujenjem uspavanih delov vas, aktivacijo vaših polnih potencialov, izkušnje trenutne nemoči prinašajo globlje razumevanje in jasnost v vseh stvareh, odnosih in situacijah, v katerih ste se znašli. Razmislek vam prinaša rezultat. Zadovoljni boste.

Pred vami je obdobje, ko se bo razkrivalo ogromno informacij, povezanih s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, a bistveno je, kako dobro ste utirjeni v zdajšnji trenutek. Razkrili se vam bodo mogočni potenciali, ki so uspavani v vas, skrite moči in radosti življenja … Vedite, da boste dosegli velik uspeh in občutili izpolnitev, zato naredite nekaj res samo zase. Slišali boste notranji glas, ki vam bo povedal, kaj je vaš naslednji korak. Odmaknite se od sebe, od svojih utrujenih misli, predvsem pa od znanega okolja in ljudi. Vse okoliščine in igre, povezane s konci, prihajajo v vaše življenje, da vas spomnijo, kdo v resnici ste, ter da aktivirajo dele vas samih, ki ste jih morda pozabili. Vsak konec je nov začetek in vsak začetek ima pred tem konec nečesa. Vse to vam pokaže, kaj vse niste več in česa ne potrebujete več. Včasih morate biti tiho in poslušati s srcem. Čas je, da vstopite v svojo novo moč in ji sledite.