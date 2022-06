Sporočilo ob koncu tedna …

Pred kratkim se je končalo veliko poglavje vašega življenja, zdaj je pred vami vznemirljivo novo obdobje. Vedite, da skozi trenutno praznino poganjajo semena rodovitne nove prihodnosti. Kmalu boste videli to lučko sijati svetleje kot kadarkoli prej. Pot poznate.

Če bi lahko naredili karkoli, kaj bi to bilo? Odgovor boste našli v svojem srcu, ne razumu, zato nehajte razčlenjevati. Sprejmite vse blagoslove.

In zdaj si predstavljajte ... Če bi lahko naredili karkoli, kaj bi to bilo? Odgovor boste našli v svojem srcu, ne razumu, zato nehajte razčlenjevati. Sprejmite vse blagoslove, ki prihajajo k vam, z zavedanjem, da so rezultat vaše ljubezni, poguma, predanosti in zavezanosti, ki ste jih pokazali v zadnjih nekaj mesecih. Ne obotavljajte se več in se prepustite vznemirljivim dogodivščinam. Nekdo, ki vam je pri srcu, da, prav ta, o komer razmišljate že nekaj časa, v tem trenutku potrebuje ljubezen in podporo, morda celo vaše odpuščanje ali prijazno besedo. Mogoče se vam kažejo sporočila skozi sanje, ki jih ne razumete najbolje, pa vendar so tu za vas z razlogom.

Tukaj sta, da rasteta, se ljubita in si stojita ob strani. Moč je v tem, da sprejemate tudi drugačnosti drugih. Lahko se ne strinjata, a to nima zveze s prijateljstvom. Odpustite vsa nesoglasja in se pobotajte, saj globoko v sebi oba vesta, da se imata rada. Da si pomenita vse. Da je življenje prekratko, da bi ga zapravljali s praznino, z molkom in odmikom. Bodite hvaležni in zaupajte, da je vse, kar nekaj pomeni, ljubeč odnos do sebe, s tem se vzpostavlja ljubeč odnos tudi do drugih. Ljubezen je tista, ki vse ozdravi. Spoštujte in počastite razlike, ki vaju ločijo, prav te vas bogatijo, ko se že z zavedanjem tako učite o sebi. Poglejte, kako lepi duši sta. In zdaj se tej osebi zahvalite, pokličite jo, napišite ali povejte ji, kaj čutite in koliko vam pomeni.

Saj vendar veste, da vaju v ljubezni in odpuščanju čaka svet neskončnih možnosti in zadovoljstva. Prijateljstvo je vredno slehernega ponosa. Delite to z vsemi prijatelji. Ne razmišljajte več, povejte jim, koliko vam pomenijo, tako kot jaz povem vam. Hvala, ker ste. Shana