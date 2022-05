Sporočilo ob koncu tedna …

Pred vami so še zadnji dnevi tega meseca, ko boste izzvani v dogodkih, ki se vrstijo okoli vas. Ne pozabite, da več izzivov ko boste sprejeli in ozavestili od zunaj, manj boste reaktivni z okolico in njihovimi besedami, dejanji in mnenji, ker so to njihova bremena in njihovi programi. Vedite, da ste se velikokrat primerjali iz pomanjkanja ljubezni do sebe.

Zdaj vam ni treba razmišljati in analizirati vseh situacij in predelovati svojih čustev. Odmaknite se, vsi odgovori bodo prišli do takrat, ko bo treba. Tudi pot se bo pokazala ...

Niste nič več niti nič manj, kot so drugi, zato prenehajte tako delovati do sebe in do drugih. Čas je, da greste iz svojega uma! Zdaj vam ni treba razmišljati in analizirati vseh situacij in predelovati svojih čustev. Odmaknite se. Vsi odgovori bodo prišli do takrat, ko bo treba. Tudi pot se bo pokazala ...

Počakajte še res čisto malo, kajti vse se dogaja z namero, da odpustite neustrezne dele iz svojega mentalnega programa. Zaupajte, odpuščajte v dobro vseh udeleženih v dani situaciji in blagoslovite ta trenutek prebujenja svojega duha. Preobražate se iz bube v metulja. Vedite, da v sami biti dvigujete zavest na višjo raven. Umirite um, najdite svoj mir in predajte vse, kar vas izčrpava. Vaši odgovori pridejo takoj, ko se prenehate upirati. Zdaj ne morete več bežati in si zatiskati oči, ker vidite. V tem svetu, v tem času ste v nenehnem stanju sprememb in tokov, ki kažejo, da kar je v nekem trenutku dobro za vas, v naslednjem morda ni.

Kar je bilo dobro pred letom dni, zdaj ni več, vas ne podpira in ne prižiga strasti. Pripnite pasove, ker ste na poti mogočnega soočanja s svojim pravim duhovnim bistvom. Pred vami se odpirajo priložnosti in kmalu sledi srečanje z usodo. Vsi dogodki, ki se dogajajo zdaj, so močni in prinašajo globlje razumevanje in jasnost vsem stvarem, odnosom in situacijam. V vaša življenja prihajajo, da vas spomnijo, kdo v resnici ste, in da aktivirajo tiste vidike vas samih, ki ste jih morda pozabili.

Vstopite v svojo moč in ji sledite. Zdaj se razkriva ogromna količina informacij v zvezi s preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, a resnica je v tem, kako dobro ste utirjeni v zdajšnji trenutek.