Sporočilo ob koncu tedna ...

Pred vami je obdobje, polno presenečenj. Bolj boste želeli izpolniti obljubljeno, bolj boste ugotavljali, da vam stvari uhajajo iz rok. Pojavile se bodo zamude vseh vrst in občutek, da ste pristali na trhlih tleh. Negotovost bo vse večja, kaotičnost okolja jo bo še spodbujala.

Pred vami je obdobje velikih vizij, zato bodo pomembni vsi vaši talenti. Zaupajte vase in v svojo moč. Prav zdaj lahko dosežete čarobne stvari, vse, o čemer ste kdajkoli sanjali.

V vas bo globoka potreba po tem, da nekaj spremenite v življenju, ker tako ne gre več. En del vas bo vkopan na mestu, kot da 'nima pojma, kam naprej', drugi pa bo želel samo eno: vse spremeniti! Zdajšnji čas je primeren za notranji vpogled in temeljit razmislek. Pred vami bodo dnevi učenja in poučevanja o družini, koreninah, iz katerih izhajate.

Tematike se bodo vrtele okrog mame, očeta vaših sorodnikov in bližnjih v smislu 'duhovne družine'. Razmišljali boste lahko tudi o pomembnih ljudeh v svojem življenju, predvsem tistih, rojenih v znamenju bika, lahko pa boste z njimi celo kaj uredili. Veliko boste razmišljali tudi o šolanju ali posebnem urjenju, mogoče bo v vaše življenje vstopil pomemben učitelj oziroma nekdo, od kogar se lahko naučite marsičesa, prav tako kot iz trenutne situacije, v kateri ste že dolgo.

To učenje bo lahko tudi novo poznanstvo, oseba ali situacija, dogodek, ki vam bo lahko odprl oči v popolnoma nov svet in vam pomagal pri postavljanju novih temeljev. Svojo moč boste črpali iz topline bližnjih in doma. Lahko se bodo rojevale kreativne ideje. Zapisujte si jih. Vedite, da je čas za spremembe, in verjemite, da se prav zaradi njih vračate na površje z izjemnimi zakladi. Edini način, da pridete do cilja, je, da stopate po poti s popolno vero in zaupanjem v lastne sposobnosti. Pred vami je obdobje velikih vizij, zato bodo pomembni vsi vaši talenti ...

Vse, kar v resnici potrebujete, je, da zaupate vase in v svojo moč. Prav zdaj lahko dosežete čarobne stvari, vse, o čemer ste kdajkoli sanjali. A naredite vse, da vas pretirano razmišljanje in dvom na poti ne poteptata. Močni ste, zdaj pa morate zbrati le še pogum in vero, da stojite v tej moči. Zaprite oči in samo občutite bistvo svojega bitja.