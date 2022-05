Sporočilo ob koncu tedna …

Aktivnost je zdaj vaš bistven ključ in prvi korak na poti do cilja. Pred vami se odpirajo dnevi, ko se osredotočite na moč, samonadzor in disciplino. Saj se trudite in delate, da bi dosegli zastavljeni cilj, kajne? Vedite, da zmorete! Zakaj se potem ustavljate pred prvo vzpetino? Na poti do tja bo še veliko izzivov v obliki odvračanja, skušnjav in bitk, a vse to je neizogibno v prizadevanjih vsakega zmagovalca. Imejte odprto srce in bodite pogumni.

Bodite zvesti sebi. Zdaj imate moč ustvariti in doseči velike stvari. Veselite se novega izziva in vzemite svoje življenje kot del kreacije, da pokažete svojo nepopolnost v popolnosti stvarjenja. Prav zdaj s svojimi koraki ustvarjate popolnega sebe, saj ste končno v luči resnice in ste to, kar ste. Ne iščite popolnosti, samo prepoznajte jo v svoji nepopolnosti kot del svoje lastne izpopolnjenosti. Nova poznanstva, poti in prijateljstva vas samo opominjajo, da prav zdaj tkete nove mreže, ki vam prinašajo povezave, ki so za vas popoln začetek novega. Zato se začnite premikati! Fizična aktivnost vas bo povezala, da boste prišli v ritem. Vsak dan morate ponovno ustvariti svoj svet skozi svoje zaznave, čutenja in znanje. Natanko veste, kdaj potrebujete rekonstrukcijo v sebi in svojem življenju in kaj je treba zapustiti. Ste del nove mreže življenja. Mreže, ki sprejema vašo drugačnost in vendar razume, da smo eno. Poglejte mreže v svojem življenju.

Vidite? Osredotočite se na tiste, ki jih je treba popraviti in ponovno stkati. Ne bojte se. Vse v življenju ima svoj razlog. Tudi trenutna situacija, povezana z odnosom, ki vas preganja. Da, sprašujete se, kako naprej, in odgovor imate že v samem vprašanju … Naprej! Samo naprej, nič več nazaj. Sledite srcu. Sledite priložnosti. Ne ustavljajte se več, niti ne zapravljajte več dragocenega časa. Premaknite se. Kolo se je zavrtelo v vašo smer, val se dviguje in čas je, da stopite nanj in zaplavate s tokom k novemu naproti. Ne upirajte se več.