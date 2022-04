Sporočilo ob koncu tedna …

Pred mrkom smo in v odnosih se dogaja vse nemogoče. Prav zdaj se dogajajo usodni premiki, treba bo usmerjati fokus naprej. Ponovno si pripnite pasove, pripravite robčke in dežnike.

Zasuli vas bodo dvomi, strah in negotovost, a nikar prehitro ne zaključujte, kajti prihajali bodo v vaše življenje, da ga temeljito prestrukturirate.

Da, vpliv sončnega mrka boste močno čutili. V vas se bo prikradel nemir, lahko ste se znašli v konfliktu. Vedite pa, da lahko spoznate pomemben, 'usoden' odnos, ki se lahko obnovi ali šele s pretresi postavi na prave tire. Razrešujete lahko spore s pomembnimi moškimi. Vse, kar se bo dogajalo v teh dneh, bo povezano z vašo usodo in potjo naprej. Aktivirana bo namreč karmična os bik-škorpijon.

Kakšno življenje si želite, kaj hočete, kam si želite, s kom in kako? Vse to so vprašanja, ki si jih boste zastavljali zdaj, lahko celo pomemben odnos pride pod vprašaj. Zasuli vas bodo dvomi, strah in negotovost, a nikar prehitro ne zaključujte, kajti vstopali bodo v vaše življenje zato, da ga temeljito prestrukturirate. Ne klonite pod pritiski okolice. Sledite svoji viziji, sanjam in se držite svojega fokusa. Ne nasedajte obljubam, zaupajte občutku in delujte, bodite aktivni, ne sanjajte in ne 'bluzite' v svoji nerealni limonadi, polni izgovorov, kako bo, ko bo …

V naslednjih 14 dneh lahko naredite usoden premik v življenju, ki vam bo prinesel popolno življenje, nov način delovanja in izpolnjeno partnerstvo. Ne dramatizirajte in ne iščite več opravičil za stanje, v kakršnem ste, ne vlecite več na plan vse neuporabne krame iz preteklosti, nehajte z izgovori, dramatiziranjem, s smiljenjem sami sebi, češ ubogi jaz. Fokus je zdaj na vaši prihodnosti. Čas prebujenja je.

Matrica je aktivna, torej izstopite na pot realnosti in bodite odgovorni za svoje življenje. Čas bo, da stopite na realna tla in začnete živeti. Pa brez izgovorov. Vse se bo dalo, če boste aktivno pristopili k stvari in odnosu. Pa začnimo.