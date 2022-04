Sporočilo ob koncu tedna …

Morda še vedno doživljate zmedo ali spremembe in imate ob tem občutek nelagodnosti in neprilagojenosti na nove razmere. Morda niste prepričani, kje natanko stojite in kam greste. Prihajate v čas zdravljenja, uravnavanja in iskanja ravnotežja, ki je dober tudi za pisanje, načrtovanje in ustvarjanje novih poti. Te označujejo konec zunanjega širjenja, enega obdobja vašega življenja in začetek novega, da se postavite za tisto, kar želite zase in za svoje življenje.

Vpliv, ki ga čutite pred fazo mrkov, prinaša val večjih sprememb, prebujenje globin notranjega in zunanjega sveta, ki bo v prihodnjih nekaj tednih prinesel globalne spremembe v svetu. Čiščenje bo povsod, na vseh ravneh našega bivanja, dojemanja in v vseh svetovih. Zdržite, samo še malo, medtem pa ... Se kdaj v resnici vprašate, kdo ste, od kod prihajate, ste res to, kar so vam povedali in vas naučili? Ste res samo to, za kar ste se izobrazili? Res mislite, veste, da je resnica, kar gledate zdaj, sploh veste, da ste resnično v trenutku? Kajti zdaj obstaja možnost, da se izgubite v svetu sanj in iluzij ... v matrici. Kar izbirate zdaj, to kreirate. Začnite živeti z zavestno izbiro. Vsak trenutek. Zdaj. Ponovno je pred vami čas izbire in odločate se, kaj je tisto, kar dajete v svojo resničnost. Koliko je resnično vas v njej? Kaj v svoji biti resnično znate in kaj je naučeno? In kaj od tega tudi živite? Koliko ste prisotni s srcem v vsakem trenutku in koliko delujete, delite in se povezujete? Postavite namero in poglejte vse okoli sebe. Vse, kar ustvarjate, vse, kar je, poglejte in glejte toliko časa, da boste videli s srcem.

Potem delujte skozi namero iz srca, spremenite svoja ravnanja in videli boste, kaj je vse. Ostanite prisotni. Vsak trenutek je vaša izbira, vse in vsak okoli vas zrcali vse dele vas. Prav zdaj se odvijajo usodni premiki, zato je še toliko bolj pomembno usmerjati pozornost naprej. Zavedajte se, da ste močni, da ste bitje, katerega duh nikoli ne izgine, prav tako se vaše kompleksnosti in briljantnosti nikoli ne da popolnoma ujeti v besede ali slike.