Sporočilo ob koncu tedna …

Sledite luninim ciklusom, saj vas bodo povezali s kozmičnim ritmom narave. Občutki drugih zdaj niso pomembni, čas je, da se zazrete vase, da vstopite v trenutek. Začutite se in se naravnajte na svoj notranji utrip. Razumevanje svojega bitja in sprejemanje njegovih sporočil vam bo prineslo odkrivanje novega, resničnega pomena vašega pravega in skritega jaza.

Nič, kar se bo v tem času oblikovalo, nima zagotovila, da lahko iz tega nastane kaj dolgoročnega, kajti vsa energija je zdaj usmerjena k transformaciji.

Odkrijte magičnost tega obdobja, ko zrete v daljave svojih sanj. Vse se dogaja z razlogom, da uravnate svoje življenje in vanj vnesete več harmonije. Ko se povežete, boste bolj popolni, prebujeni. Hrepenenje ter občutek brezupa, ki ju tu in tam občutite, se bosta umirila in nazadnje izginila.

Vzemite zdravilne moči naravnih ciklusov sonca, vode, narave, vdiha svetlobe, sprejmite jih v svoj vsakdan in vzemite za svoje, ker so vaši. Vse je na dlani, a je drugače, kot mislite in veste. Nič, kar se bo v tem času oblikovalo, nima zagotovila, da lahko iz tega nastane kaj dolgoročnega, kajti vsa energija je zdaj usmerjena k transformaciji. Morda že zdaj čutite, da se je nekaj ustavilo in vas upočasnilo, pa vendar vse z razlogom, da vidite popolnoma drugače, ker ste vi popolnoma drugačni. Če sta zmeda in kaos v vaši glavi, v okolici, odnosih ali v srcu, je to zato, da se ustavite in se posvetite temu, kar resnično hočete. Morda boste globoko v sebi čutili in si boste ponovno zaželeli umika, tišine in časa za globok razmislek. Kaj čutite? Ne prigovarjajte si, da ves čas nekaj čistite in predelujete.

Čas vas pri tem podpira, vmes se ne pozabite zabavati, smejati, objeti, poljubiti, zaljubiti, predvsem pa živeti. Enkrat umremo. Živimo vsak dan. Se sploh zavedate tega? Kaj ali koga čakate? Pravi trenutek? Priložnost? Partnerja? Ponudbo? Morda pravi čas? Začeli boste nove odnose, ki vam bodo popolnoma spremenili pot in način življenja. Čas vas bo vodil skozi zavedanje, da dvigniti se v 'duhovnosti' pomeni 'sprejeti in ljubiti svojo fizično resničnost'.

Skozi luč resnice se zasvetijo vse stvari, zato je to trenutek za razjasnjenje in osredotočanje, vse to pa vam prinašata veselje in ustvarjalnost. Zdaj imate na voljo veliko ustvarjalne moči. Moč, da resnično zaživite s svojimi največjimi potenciali.