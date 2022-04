Sporočilo ob koncu tedna …

Pred vami so dnevi križišč, ko se bo vaša usoda soočala z realnostjo. Ta vas bodo pripeljala do končnih odločitev, nato bodo sledile spremembe. Vse kaže, da vas bo potovanje pripeljalo do točke, ko se boste morali odločiti: ali izbirate sebe in svoje novo življenje ali svoje delo ali situacijo, ki vas v tem trenutku izčrpava in vam jemlje še zadnje atome energije, ki jo tako močno potrebujete.

Zadoščenje je sicer kratkoročno, saj trenutno s tem največ zadovoljstva prinašate drugim. Pa vendar … Vaše srce bije drugače, kajti čutite, da ste tik pred razpotjem, ko se boste v ključnem trenutku odločili, kako boste peljali svojo pot naprej. Sami, v dvoje ali se boste odločili za skupnost in podporo skupin. Pot, ki se vam odpira zdaj, vam bo prinesla veliko izzivov in notranjih vprašanj, ta pa bodo iz dneva v dan bolj kompleksna in vedno več bo dvomov. Ne prepustite se jim, kajti pred vami so dnevi, ko vam bo odločitev prinesla veliko olajšanja in notranjega miru. Ne sprašujte se, kako bo šlo naprej in ali boste zmogli. Vsekakor vam bo odločitev odvzela breme, ki ga nosite, in tesnobo, ki jo čutite v srcu. Nezadovoljstvo bo izzvenelo in napetost bo popustila. Olajšanje vam bo dalo občutek, da spet dihate. Zdaj bo ključno, da ste drzni in poslušate svojo intuicijo, da se odločate po 'pameti' in malce tudi tvegate, kajti če ne boste skočili, ne boste nikoli splavali in videli, da zmorete in da vam gre na poti, ki vam jo je življenje prineslo.

Ponudbe, ki jo boste dobili, ne zavrnite. Razmislite in stopite iz cone ugodja. Zaupajte srcu. Trenutna kalkulacija se še vedno ne izide, a zato, ker odpisujete svoje zmožnosti, sposobnosti in moč, ki jo imate. Zaupajte, da vam odločitve prinašajo odrešitev in nov začetek, saj vas vodijo do cilja, po katerem tako močno hrepenite. Novo potovanje vas čaka ... Ste pripravljeni? Zdaj je na vas, da poskrbite in si uredite življenje.

Po svoji meri, seveda.