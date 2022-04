Sporočilo ob koncu tedna …

Čas bo za premik naprej. Na eni ravni se vam bo zazdelo, da so se vsa bremena preteklosti kar naenkrat zgrnila nad vas, po drugi, da ste se popolnoma izgubili, nekateri boste čutili popolno olajšanje in končno svobodo. Zdaj je čas, da proučite svoje življenje, in videli boste, katera področja so postala obremenjujoča.

Vaša duša vas vodi k tistemu, kar v resnici potrebujete, in vas na vsakem koraku opominja, da poslušajte in slišite glas v sebi.

Čas je drugačen, kaže, da si boste morali vzeti veliko več časa zase, prositi za pomoč, narediti spremembe v urniku, pozabiti na zadovoljevanje potreb in pričakovanj drugih ali se odpovedati neki bolečini in negativnemu samogovoru, ki vam razlaga, da je vse grozno, brezizhodno in se nič ne da. Naj bo vaš fokus samo na trenutku tukaj in zdaj, v njem bodite stoodstotni. Namen situacije, v kateri ste, je, da se stari deli vas končajo in za vekomaj poslovijo.

Čas bo za novo. Vse je energija, tako tudi doživljamo in ustvarjamo svoje življenje, gradimo svojo pot. Enako se med seboj privlači: ljubezen privlači ljubezen, strah privlači strah ... To je univerzalni zakon privlačnosti. Morda je danes čas, da se vprašate, kaj mislite, da potrebujete, in kaj res potrebujete. To sta namreč dva popolnoma različna vidika vas samih. Kar želite, po navadi določa vaša zunanja osebnost. Želite pa si stvari zunaj sebe, ki naj bi vas osrečile. Vaša duša vas vodi k tistemu, kar v resnici potrebujete, in vas na vsakem koraku opominja, da poslušajte in slišite glas v sebi.

Ko ste v sebi, ste v enosti z vsem, kar ste in kar je. S sabo. Svet okoli vas je le odsev notranjega sveta, vaših prepričanj in odzivov – čustev. Z višje perspektive se vse dogaja kot dušno dejanje, zato se prebudite in vedite, da so vsi ljudje v vašem življenju tu le zato, da se vam pomagajo soočiti z lastnimi čustvi nezadostnosti, občutkom lastne vrednosti in ljubezni do sebe. Še vedno tekmujete? In to vi, ki ste prebujeni ... Ničesar drugega vam ni treba spreminjati, samo svoje zaznavanje sebe.