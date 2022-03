Sporočilo ob koncu tedna …

Nekaj v vas se je prebudilo. Želite si vse bolj in bolj razumeti pomena biti v dvoje, se ljubiti, se prepustiti vrtincu strasti čistega užitka. Prav zdaj razmišljate o tem, o strasteh, o ljubljenju in intimi. Kaj se dogaja, nekaj v vas vas žene, da iščete odgovore o trenutnem odnosu. Sprašujete se, ali je to res to. Kje na poti sta se izgubila? Ali imata sploh še kaj možnosti?

Seksualna energija je naša najmočnejša motivacijska sila. Ta nas žene, motivira, napaja in usmerja. Je kreativnost. Je življenje. Je strast in povezava dveh, ki se ljubita. Pa vendar velja, da je ta energija ena izmed najbolj nerazumljenih in zlorabljenih. Ko je ta energija spoštovana in prepletena z ljubeznijo, prevzame posvečeno obliko in postane izjemna moč. Ta oblika energije je največja ustvarjalna sila na našem planetu. Z njo lahko dosegate velike dosežke na vseh področjih življenja, če se jo le naučite nadzorovati in usmerjati proti določenemu cilju – odnosu. Si ga želite? Potem za to tudi nekaj naredite.

Začnite na odnos gledati drugače. Odprite srce. Povejte, kar resnično čutite. Izrazite, kaj potrebujete in si želite.

Ne pričakujte. Odprite se. Naredite korak. Prav sveta spolnost je spojitev dveh duš na duhovni ravni. Ta spojitev je lahko fizična in duhovna, je stik z božanskostjo. Z odsevanjem drugega v drugem pridemo pred obličje vsega stvarstva in vsega, kar je. Začnite na odnos gledati drugače. Odprite srce. Povejte, kar resnično čutite. Izrazite, kaj potrebujete in si želite. Dajte povod z nežno gesto in pozornostjo. Milina, nežnost in dotik naj vas vodijo na poti do cilja, po katerem tako močno hrepenite. Ne bojte se.

Ne morete narediti ne prav ne narobe, samo izrazite se, saj se boste tako premaknili iz cone ugodja in boste v odnosu aktivni. V taki zvezi boste kmalu izkusili najgloblji občutek ljubezni in blaženosti. Ta izkušnja bo mogočno vplivala na vaše življenje, na pot vaše usode, zato ne čakajte več. Častite to energijo, saj je resnično sveta. In zahvalite se vesolju za ta uvid in blagoslov!