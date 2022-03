Sporočilo ob koncu tedna …

Zdaj boste naravnavali svoje kompase ... V prihajajočih dneh bodite pozorni na nove priložnosti, ki izhajajo iz sodelovanja in povezovanja z drugimi. Opazujte se, kajti zna se zgoditi, da vam sprva ponujene stvari ne bodo ravno 'dišale', a se vam bodo na daljše obdobje obogateno in pomnoženo povrnile.

Zberite moč in se naučite vladati svojemu življenju iz mesta v sebi, kjer je vse jasno in resnično. Upoštevajte tudi razum. Svoje lekcije povežite v modrost.

Bodite pozorni, kaj v resnici dajete od sebe in čemu namenjate pozornost. Pokazale se bodo prave plati praznih besed, neaktivnosti in prikupnih obljub. Bodite dober vzornik drugim s svojimi izkušnjami sočutja, hvaležnosti, veselja, radosti in ljubezni. Prav zdaj se moč vere vase kaže z dogodki, v katerih ste se znašli. Nikoli ne obupajte nad sabo. Nadaljujte in opravljajte to čudovito delo. Samo to, kar je v danem trenutku dano vam, je pravo, čeprav vas vse poti napeljujejo k temu, da se odcepite od pravil trenutnega sveta in namesto teh najdete lastno pot. Pred vami se odpirajo vrata osupljivega in mogočnega obdobja v vašem življenju, a pogoj je, da se lotite dela, ki bo na plan prineslo mnogo prelepih izkušenj in priložnosti, ki se vam v preteklosti nikoli niso zdele mogoče.

Čas je, da zavržete egoistične ali otročje poglede, ki pogosto temeljijo na potrebi po ugodju in takojšnji zadovoljitvi ega. Čas je, da pogledate vase in se soočite s tem, da ste popolnoma odgovorni za svoje razmerje. Zberite moč in se naučite vladati svojemu življenju iz mesta v sebi, kjer je vse jasno in resnično. Upoštevajte tudi razum. Izberite iz svojih izkušenj lekcije in jih povežite v modrost.

Sledite ji in popeljala vas bo po poti k vaši usodi. Le vaša pripravljenost na to, da ste odgovorni zase, bo določila, kako čudovite bodo te spremembe na poti do sebe. Želim vam prijeten in lep vikend, preživite ga čim lepše, na sončku in zraku …